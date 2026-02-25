Equipes do Bope estão no Complexo do Lins, nesta quarta-feira (25)Reprodução / PMERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam nesta quarta-feira (25) no Complexo do Lins Vasconcelos, na Zona Norte, em apoio à Subsecretaria de Inteligência.
De acordo com a corporação, a operação tem o objetivo de reprimir disputas territoriais entre criminosos, e combater o roubo de cargas e de veículos na região.
Ainda não há, no entanto, presos ou apreensões. 
 