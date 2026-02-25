Equipes do Bope estão no Complexo do Lins, nesta quarta-feira (25) - Reprodução / PMERJ

Equipes do Bope estão no Complexo do Lins, nesta quarta-feira (25)Reprodução / PMERJ

Publicado 25/02/2026 10:19 | Atualizado 25/02/2026 15:44

Rio – Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam nesta quarta-feira (25) no Complexo do Lins Vasconcelos, na Zona Norte, em apoio à Subsecretaria de Inteligência.



De acordo com a corporação, a operação tem o objetivo de reprimir disputas territoriais entre criminosos, e combater o roubo de cargas e de veículos na região.



Equipes do BOPE atuam, na manhã desta quarta-feira (25/02), em apoio à Subsecretaria de Inteligência, na Comunidade do Lins.



A ação tem como objetivo coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, bem como reprimir o roubo de cargas e de veículos. pic.twitter.com/X3WUiHTuIR — @pmerj (@PMERJ) February 25, 2026

Ainda não há, no entanto, presos ou apreensões.



