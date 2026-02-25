Criminoso atirou contra PM durante assalto em Jacarepaguá - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2026 10:05

Rio - Um policial militar foi baleado em um assalto, na tarde desta terça-feira (24), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Ele estava chegando em casa acompanhando da mulher quando os criminosos o abordaram.

O crime aconteceu na Rua Carmo do Cajuru por volta de 17h40. Imagens de uma câmera de segurança mostram a aproximação dos assaltantes, sendo um armado a pé e outro pilotando uma moto. O agente reagiu e o suspeito atirou. Antes de fugir, o criminoso leva um pertence da vítima.

Veja o vídeo:

PM é baleado durante assalto em Jacarepaguá



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/nd6nHVEaN2 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2026

O PM, que não teve a identidade revelada, foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. De acordo com a Polícia Militar, o quadro de saúde da vítima é estável.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara).

Outra ocorrência

Por volta das 18h, na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste, um outro PM foi vítima de uma tentativa de assalto. O agente chegava com uma criança em uma condomínio quando um criminoso o abordou.

O agente reagiu, sacou a arma e atirou em direção ao suspeito, que fugiu deixando um revólver para trás. A 32ª DP (Taquara) investiga se ambos os casos têm relação.

Questionada, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia realizam diligências para apurar os fatos e identificar a autoria de ambos os crimes.