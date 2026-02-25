Colisão foi tão forte que derrubou as grades da estação de Ramos; A área precisou ser isolada - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 25/02/2026 06:52

Rio - Uma perseguição policial seguida de tiroteio terminou em acidente na Rua Uranos, em Ramos, na Zona Norte, na noite de terça-feira (24). Na ação, quatro suspeitos, incluindo um adolescente, ficaram feridos ao colidir com o carro nas grades da estação de trem.

Com o impacto da batida, o veículo ficou completamente destruído e foi encaminhado para a 21ªDP (Bonsucesso), onde passará por perícia. Em imagens obtidas pelo DIA é possível ver o airbarg acionado, muito sangue no interior do automóvel e marcas de tiros no para-brisa.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) tentaram abordar um veículo durante patrulhamento na região, momento em que os ocupantes fugiram em alta velocidade atirando contra a equipe, gerando confronto.



Durante a tentativa de fuga, na altura da estação de trem de Ramos, o condutor perdeu o controle do carro e colidiu na grade. Os quatro suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e munições. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde deles.

Ao DIA, uma testemunha, que teve a identidade preservada, revelou momentos de tensão ao presenciar a troca de tiros.

"Foi muito tenso, dava medo, porque a gente sentiu, conseguiu ouvir os carros, um correndo atrás do outro, e a rua estava vazia. O pai da minha filha mora para o lado de Bonsucesso e o pai do meu filho para o lado de Olaria, é uma distância considerável, e os dois ouviram também", afirmou.

A testemunha contou também que o caso aconteceu por volta das 22h30 e que todas as ruas ao entorno da estação dão acesso ao Complexo do Alemão, o que facilita a rota de fuga dos bandidos.

"Eu estava vindo do shopping, na hora que eu virei a rua e que o carro estacionou, comecei a ouvir o barulho e eu já imaginava que era perseguição, porque a viatura também estava vindo. Ouvi dois tiros bem altos na porta da estação. E logo depois a gente escutou a freada do carro (...) E não é a primeira vez, há poucos dias também teve outra perseguição aqui", acrescentou.

O local do acidente foi interditado. Segundo a Supervia, responsável pelas grades, a colisão não teve impacto na operação dos trens e o muro será reconstruído.

De acordo com a Polícia Civil, três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homícidio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Enquanto o adolescente acabou apreendido por ato infracional análogo aos mesmos delitos.