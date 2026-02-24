Carlos Bolsonaro Renan Olaz/Agência Brasil
MP do Rio reabre investigação contra Carlos Bolsonaro por suposta 'rachadinha'
Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra o '03', que teve sete mandatos consecutivos na Câmara Municipal do Rio
Em um dia, megaoperação da Civil contabiliza mais de 600 alvos presos
Entre os detidos estão roubadores de veículos, milicianos e assassinos
PF diz que não conseguiu ver vídeos da Operação Contenção e aciona STF
Polícia Civil do Rio disponibilizou 945 arquivos em nuvem
Mais de 18 mil beneficiários do Bilhete Único devem retificar renda para evitar suspensão
Setram identificou diversas inconsistências em declarações encaminhadas por empresas responsáveis pelo cadastramento de seus funcionários
Gerente do tráfico em comunidade de São Gonçalo é preso
Criminoso é investigado por envolvimento no desaparecimento de cinco jovens na comunidade Nova Grécia e em Tribobó
Vídeo: câmera do BRT flagra furto de extintor em estação de Curicica
Criminoso acabou detido horas depois do crime
