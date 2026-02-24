Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à presidência da República - Evaristo Sa/AFP

Publicado 24/02/2026 17:55

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 24, que o Partido Liberal definiu a composição da chapa majoritária no Rio de Janeiro para as eleições de 2026. Segundo ele, a articulação foi fechada em reunião com o governador do Estado, Cláudio Castro (PL), em Brasília.

De acordo com Flávio, Castro e o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), serão os candidatos do partido às duas vagas ao Senado pelo Rio. Para a Câmara dos Deputados, os nomes escolhidos foram o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), atual deputado federal e presidente estadual da legenda.

Na disputa pelo Palácio Guanabara, o PL lançará como candidato a vice-governador o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PL), que deverá compor chapa com o nome apoiado pelo grupo político no Estado.

Os anúncios foram feitos por Flávio em conversa com jornalistas após o encontro com Castro. O senador destacou que a estratégia no Rio busca fortalecer o palanque do partido no Estado e ampliar a presença da legenda tanto no Executivo quanto no Legislativo federal.