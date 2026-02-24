Coletiva com delegados da Polícia Civil sobre mais uma fase da Operação Espoliador - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 24/02/2026 15:46 | Atualizado 24/02/2026 19:03





Segundo as investigações, o bandido integra a quadrilha Tropa do Trem Bala, que atua no bairro Jardim Catarina, e seria responsável por arrastões na rodovia, causando pânico em motoristas que trafegam pelo trecho que corta o município.



O delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), estima que a prisão de Paulinho pode provocar uma queda expressiva nos índices de roubos na região. "A prisão do Paulinho do Catarina foi considerada de grande impacto. Ele é responsável por dezenas de roubos de veículos na BR-101, possui 11 anotações criminais por roubo de veículos e quatro mandados de prisão. A expectativa é que haja redução no índice de roubos na região", afirmou Neves, em coletiva na Cidade da Polícia, nesta terça-feira. Rio - Entre os mais de 610 presos na megaoperação da Polícia Civil , realizada nesta terça-feira (24), está o criminoso Paulo Roberto Gama da Silva, conhecido como Paulinho do Catarina, de 31 anos. Ele é apontado pelos investigadores como um dos principais responsáveis por roubos de veículos na BR-101, na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana.Segundo as investigações, o bandido integra a quadrilha Tropa do Trem Bala, que atua no bairro Jardim Catarina, e seria responsável por arrastões na rodovia, causando pânico em motoristas que trafegam pelo trecho que corta o município.O delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), estima que a prisão de Paulinho pode provocar uma queda expressiva nos índices de roubos na região. "A prisão do Paulinho do Catarina foi considerada de grande impacto. Ele é responsável por dezenas de roubos de veículos na BR-101, possui 11 anotações criminais por roubo de veículos e quatro mandados de prisão. A expectativa é que haja redução no índice de roubos na região", afirmou Neves, em coletiva na Cidade da Polícia, nesta terça-feira.

Operação Espoliador

A Polícia Civil realiza, desde o início de terça-feira, mais uma fase da "Operação Espoliador", com o objetivo de cumprir centenas de mandados de prisão contra envolvidos em crimes contra o patrimônio, como roubo, latrocínio e receptação. Até o início da tarde, 305 alvos foram presos em todo o estado do Rio.

*Colaboração Érica Martin