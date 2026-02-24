Coletiva com delegados da Polícia Civil sobre mais uma fase da Operação EspoliadorÉrica Martin/Agência O Dia
Segundo as investigações, o bandido integra a quadrilha Tropa do Trem Bala, que atua no bairro Jardim Catarina, e seria responsável por arrastões na rodovia, causando pânico em motoristas que trafegam pelo trecho que corta o município.
O delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), estima que a prisão de Paulinho pode provocar uma queda expressiva nos índices de roubos na região. "A prisão do Paulinho do Catarina foi considerada de grande impacto. Ele é responsável por dezenas de roubos de veículos na BR-101, possui 11 anotações criminais por roubo de veículos e quatro mandados de prisão. A expectativa é que haja redução no índice de roubos na região", afirmou Neves, em coletiva na Cidade da Polícia, nesta terça-feira.
