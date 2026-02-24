Gregório Duvivier apresentará gratuitamente a peça 'O Céu da Língua'Divulgação / Raquel Pellicano
Grátis! Calendário de atividades culturais da ABL será aberto com peça de Gregório Duvivier
Evento acontecerá na próxima terça-feira (3), a partir das 16h
Zona Sudoeste começa a receber pacote de obras de mobilidade
Recursos virão de fundo criado na Câmara
Mulher é presa por receptação e furto de aparelhos de secretaria municipal em Volta Redonda
Um celular e um notebook foram devolvidos; outros dois suspeitos estão foragidos
Paes cria secretaria para centralizar comando da Força Municipal
Decreto reorganiza estrutura da segurança urbana no Rio
Operação Rastreio avança e inicia nova fase de devolução de celulares no Rio
Retirada ocorre na Cidade da Polícia e em delegacias de todo o estado
Influencer e companheiro são presos em flagrante por venda ilegal de medicamentos para emagrecer
Larissa Caetano tem mais de 380 mil seguidores em uma rede social
