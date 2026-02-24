Gregório Duvivier apresentará gratuitamente a peça 'O Céu da Língua' - Divulgação / Raquel Pellicano

Gregório Duvivier apresentará gratuitamente a peça 'O Céu da Língua'Divulgação / Raquel Pellicano

Publicado 24/02/2026 12:52

Rio - Abrindo a agenda cultural de 2026 da Academia Brasileira de Letras (ABL), o ator e humorista Gregório Duvivier apresentará, na próxima terça-feira (3), às 16h, a peça "O Céu da Língua". A entrada é gratuita, com retirada de senhas no local a partir das 15h.

Dirigido por Luciana Paes, o espetáculo mistura comédia com poesia. O monólogo estreou em Portugal em 2024, durante as comemorações do aniversário de 500 anos de Camões.

No palco, o instrumentista Pedro Aune cria ambientação com o seu contrabaixo, enquanto a designer Theodora Duvivier manipula as projeções exibidas ao fundo da cena. E no centro da cena, aparece Gregório, "encarnando" o poeta português.

"O stand-up comedy aqui é uma pegadinha para falar de literatura. A peça fica na esquina do poema com a piada”, explica o ator.

Nos próximos dias, a centenária instituição deverá divulgar as próximas atividades, todas sempre com entrada gratuita.

A ABL fica na Avenida Presidente Wilson, 203, no Centro.