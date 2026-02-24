Obras irão melhorar trânsito na Av. Lúcio Costa e em outras importantes vias da regiãoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Ao analisar projetos com potencial de adensamento na Barra, o Legislativo condicionou a aprovação das matérias à previsão de investimentos estruturantes na malha viária da região.
Nos últimos meses, durante a discussão de grandes projetos, como o Parque do Legado Olímpico, o Autódromo de Guaratiba e a reforma de São Januário — com transferência de potencial construtivo para a Barra —, a Câmara exigiu contrapartidas e a destinação de recursos ao Fundo de Mobilidade Urbana e Sustentável, instituído pela Lei nº 6.320/2018, aprovada pelo Parlamento municipal.
A intervenção iniciada nesta segunda-feira prevê a implantação de uma rotatória de grande porte, com o objetivo de reorganizar o fluxo e eliminar o conflito entre os veículos que saem da Praia da Reserva e os que trafegam pela Avenida Ayrton Senna. A expectativa é reduzir retenções, aumentar a segurança e dar mais previsibilidade ao tempo de deslocamento dos motoristas que utilizam o trecho diariamente.
“O pacote de mobilidade para a Região Sudoeste está saindo do papel. A rotatória vai reorganizar o trânsito, garantindo mais fluidez e segurança. Sabemos que obra gera transtorno, mas é um passo necessário para tirar esse projeto da gaveta e enfrentar o ‘para e anda’ que castiga a região todas as manhãs”, afirma o presidente da Câmara, Carlo Caiado (PSD), que liderou as articulações sobre o tema com a prefeitura.
O pacote prevê pelo menos seis grandes projetos, entre eles a criação de rotatória na Av. Ayrton Senna x Av. Lúcio Costa.
A primeira intervenção ocorre no encontro das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa, um dos pontos mais congestionados da Barra da Tijuca, especialmente no período da manhã, quando o fluxo no sentido Recreio–Barra é mais intenso. No local, será implantada uma rotatória para reorganizar os fluxos de tráfego e agilizar o deslocamento, principalmente de quem vem da Praia da Reserva em direção à Barra. A obra já foi licitada, com previsão de início no primeiro semestre.
Outra intervenção prevê a implantação de uma nova via na margem do Canal de Marapendi, oposta à Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, criando uma ligação com a Avenida Armando Lombardi. Será uma alternativa à Avenida Lúcio Costa, além de reduzir a dependência do retorno da Avenida das Américas, nas proximidades do Città América. A medida dialoga diretamente com a reconfiguração viária prevista no encontro das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa, ampliando as opções de circulação na região.
Reorganização das agulhas
Ao longo da Avenida Ayrton Senna, entre a Cidade das Artes e a Linha Amarela, será implantada uma nova configuração das agulhas existentes, garantindo a continuidade da terceira faixa e promovendo mais segurança e fluidez. As estruturas atuais serão retiradas e substituídas. A iniciativa vai organizar os movimentos de entrada e saída e ampliar a eficiência da circulação em um dos principais corredores de ligação entre a Barra da Tijuca e a Grande Jacarepaguá.
Ponte do Arroio Fundo
O plano também contempla a construção de uma nova ponte sobre o Canal do Arroio Fundo, na Avenida Ayrton Senna. A estrutura ampliará a capacidade viária, passando de quatro para seis faixas de rolamento no sentido Linha Amarela. O sistema contará com quatro faixas na pista existente e duas na nova ponte, com faixas mais largas e maior capacidade de circulação, reduzindo um gargalo histórico da região.
No Recreio, será construída uma passagem inferior junto à rotatória da Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, criando uma ligação direta com a Avenida das Américas, nas proximidades do Terminal BRT Recreio. A nova pista permitirá que os veículos sigam em direção à Barra da Tijuca sem precisar passar pela rotatória, redistribuindo o tráfego, desafogando o local e criando um trajeto mais direto e eficiente em um dos principais eixos da Zona Sudoeste.
Estação Asa Branca
Fechando o conjunto de intervenções da primeira fase do plano, na chegada do corredor expresso da Transolímpica à Avenida Salvador Allende, será construída uma nova passarela para travessia de pedestres na altura da estação Asa Branca.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.