Obras irão melhorar trânsito na Av. Lúcio Costa e em outras importantes vias da regiãoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 24/02/2026 12:39

Rio - Tiveram início, nesta segunda-feira (23), as obras para a construção de uma nova rotatória no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, trecho considerado um ponto crítico de retenção, com reflexos no trânsito em boa parte da Zona Sudoeste. A intervenção é a primeira grande ação do pacote de mobilidade urbana anunciado pela Prefeitura em janeiro, iniciativa que atende a uma demanda da Câmara Municipal.



Ao analisar projetos com potencial de adensamento na Barra, o Legislativo condicionou a aprovação das matérias à previsão de investimentos estruturantes na malha viária da região.



Nos últimos meses, durante a discussão de grandes projetos, como o Parque do Legado Olímpico, o Autódromo de Guaratiba e a reforma de São Januário — com transferência de potencial construtivo para a Barra —, a Câmara exigiu contrapartidas e a destinação de recursos ao Fundo de Mobilidade Urbana e Sustentável, instituído pela Lei nº 6.320/2018, aprovada pelo Parlamento municipal.