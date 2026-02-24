Luciana Calaça é a nova secretária de Estado de Educação - Divulgação

Publicado 24/02/2026 09:47

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou Luciana Calaça, ex-presidente da Fundação Leão XIII, como a nova secretária de Estado de Educação.

Formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Calaça construiu sua trajetória profissional no campo da assistência e da gestão pública. Na Fundação Romão Duarte, instituição de acolhimento infantil mais antiga do país, iniciou como estagiária em 1994 e, ao longo de 25 anos de atuação, chegou ao cargo de diretora, função que exerceu até 2019. Também já esteve à frente da coordenação da Casa de Repouso Santa Maria São Manoel.

No Governo do Estado, integrou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos como subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos. Ela toma posse no lugar de Roberta Barreto, que foi exonerada a pedido.

"A nova secretária assume o cargo com a missão de fortalecer a rede estadual, com foco na melhoria dos indicadores de aprendizagem, na valorização dos profissionais e na ampliação de oportunidades para os estudantes", afirmou Cláudio Castro.