Luciana Calaça é a nova secretária de Estado de EducaçãoDivulgação
Conheça a nova secretária estadual de Educação
Ex-presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça assume no lugar de Roberta Barreto
Após fortes chuvas, Estado do Rio sofre risco de novo temporal
Regiões mais afetadas serão as da Baixada e Sul Fluminense
Polícia prende atirador que matou produtora cultural na porta de casa, na Zona Oeste
Bianca Villaça, 36 anos, foi assassinada com 13 tiros em agosto do ano passado
Trabalhadores da rede municipal de saúde começam a ser vacinados com novo imunizante da dengue
Nessa primeira fase, são contemplados funcionários das unidades de Atenção Primária
Polícia Civil deflagra megaoperação contra crimes de roubo em todo o estado
Facção investigada concentra até 90% dos assaltos de carga na capital e na Região Metropolitana
Com cerca de 200 PMs, operação mira guerra entre facções na Pedreira e Chapadão, na Zona Norte
Agentes também buscam coibir roubos de veículos e de cargas
