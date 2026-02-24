Início da campanha de vacinação aconteceu no Centro Municipal de Saúde José Manoel Ferreira - Edu Kapps / Divulgação Secretaria Municipal de Saúde

Início da campanha de vacinação aconteceu no Centro Municipal de Saúde José Manoel FerreiraEdu Kapps / Divulgação Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 24/02/2026 09:20 | Atualizado 24/02/2026 12:33

Rio - Profissionais das 100 unidades municipais de saúde que mais registraram casos de dengue em todo o ano passado começaram a ser vacinados contra a doença, com o novo imunizante do Instituto Butantan, na manhã desta terça-feira (24).

O início oficial da campanha ocorreu no Centro Municipal de Saúde José Manoel Ferreira, no Catete, na Zona Sul, que atendeu 195 casos em 2025. Nessa primeira etapa, são contemplados funcionários das unidades de Atenção Primária, como clínicas de família e centros municipais de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a escolha deste público é estratégica, pois são profissionais que estão na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e que participam ativamente do combate à doença.

"Com o apoio do Ministério da Saúde, a cidade do Rio começou a vacinar os profissionais das clínicas da família e centros municipais de saúde que trabalham diariamente com a população, percorrendo cada espaço do seu território de atuação, de porta em porta, levando serviços do SUS e educação em saúde. Esta vacina é segura e 100% nacional, produzida pelo Instituto Butantan, uma referência para a saúde pública brasileira. Expectativa é vacinar toda a população até o próximo verão", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

"Acho uma honra poder abrir essa campanha e vacinar profissionais de uma unidade que mais atendeu e cuidou de casos de dengue no ano passado. É um momento emocionante poder dar início ao processo de erradicação de uma doença que causa muitos danos e mata. É maravilhoso fazer parte desse pontapé inicial, de uma campanha de saúde pública tão fundamental para a cidade do Rio de Janeiro", destacou.

Indicada para pessoas de 15 a 59 anos, a vacina é aplicada em esquema de dose única e protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, reduzindo hospitalizações e mortes decorrentes da doença. Os outros públicos serão contemplados em breve.

A vacina do Butantan é contraindicada a indivíduos imunocomprometidos, gestantes e pessoas que têm alergia grave a algum componente de sua fórmula. Caso o trabalhador de saúde tenha recebido outro imunizante recentemente (tríplice viral, febre amarela etc.), deverá aguardar um intervalo de 30 dias ou 24h, a depender do imunizante recebido anteriormente, conforme orientação dos profissionais de saúde.



Quem tem de 10 a 14 anos segue com a indicação da vacina Qdenga, com esquema de duas doses, nas clínicas da família, centros municipais de saúde e unidades do Super Centro Carioca de Vacinação.

De acordo com o Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro (EpiRio), 560 casos de dengue já foram registrados este ano no município, sem óbitos. Em 2025, ocorreram 9.291 e quatro mortes.

Nova vacina

A vacina tem dose única e protege contra os quatro sorotipos da doença. No Estado do Rio, os sorotipos 1 e 2 têm aparecido com mais frequência. A possibilidade de surgirem casos da dengue tipo 3 preocupa, já que não circula no estado desde 2007, o que pode levar a um cenário de vulnerabilidade para pessoas que não tiveram contato com esse sorotipo. Essa variante da dengue já circula em estados vizinhos, mas não se propagou no Rio ainda.

Dados do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que, em 2026, até esta terça-feira (24), o estado registrou 1.270 casos prováveis e 68 internações por dengue. São duas mortes em investigação.