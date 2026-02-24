Quase 5 mil aparelhos já foram devolvidos - Divulgação / PCERJ

Publicado 24/02/2026 10:53

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro inicia uma nova etapa da Operação Rastreio, com a entrega de aparelhos celulares roubados ou furtados e posteriormente recuperados em ações policiais. A devolução dos equipamentos começa na próxima quinta-feira (26).

De acordo com a corporação, os donos dos celulares estão sendo avisados diretamente pelas delegacias responsáveis. O contato é feito por meio de chamadas telefônicas ou mensagens enviadas por WhatsApp, utilizando números institucionais.

A Operação Rastreio teve início em maio de 2025 e, desde então, resultou na apreensão de mais de 13 mil aparelhos. Parte desse material já retornou aos proprietários, totalizando cerca de 5 mil celulares devolvidos até o momento.

A maior parte das entregas ocorrerá na Cidade da Polícia, na Zona Norte. Também haverá restituição em delegacias da Região Metropolitana. Já no interior do estado, a retirada dos aparelhos será feita diretamente nas unidades distritais de cada município.