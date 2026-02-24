Medicamentos, como tirzepatida, foram apreendidos na residência do casal - Érica Martin / Agência O Dia

Medicamentos, como tirzepatida, foram apreendidos na residência do casalÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 24/02/2026 10:52

Rio - A influencer Larissa Caetano Anunciação, que tem mais de 380 mil seguidores em uma rede social, e o companheiro, Marcus Vinícius Silva da Anunciação, foram presos em flagrante, nesta terça-feira (24), pela venda ilegal de medicamentos, incluindo produtos para emagrecimento. A prisão aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

fotogaleria

O casal foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Garantias da Capital. No entanto, quando agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) chegaram na residência dos investigados, encontraram diversos medicamentos ilícitos. Alguns dos materiais estavam armazenados dentro de uma geladeira.

Dois telefones e dois computadores foram apreendidos, assim como dezenas de remédios emagrecedores, suplementos, anabolizantes e produtos manipulados armazenados em condições improprias.

Ao DIA, o delegado Wellington Vieira, titular da Decon, destacou que criminosos aproveitam o interesse da população em produtos para emagrecimento, a base de tirzepatida, com o objetivo de lucrar ilegalmente com a venda.

"Nós estamos vivendo uma epidemia desse tipo de medicamento, que é usado para emagrecer. A procura é muito grande. O crime já entrou nesse tipo de mercado. Está havendo muita atividade da criminalidade e a Polícia Civil está combatendo. Sempre que temos notícias vamos para cima. Essa prisão é importantíssima. Vai tirar de circulação uma célula de pessoas que comercializa ilicitamente esse medicamento, que é muito perigoso para a saúde das pessoas", destacou.

Segundo o delegado, apenas quem tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para vender esses medicamentos são as drogarias.

"Ninguém pode vender isso em academia, em clínica de estética ou em salão de beleza, mas é o que está acontecendo. Os traficantes estão usando esses estabelecimentos para divulgar e distribuir esse material ilícito e ilegal. A pena é muito pesada: 15 anos de cadeia para quem vende", completou.

Larissa, que chegou a ser monitorada pela Polícia Federal, e Marcus responderão por crimes contra a saúde pública e contra a relação de consumo.

A investigação segue para identificar os fornecedores dos produtos.

Influencer

A influenciadora possui 382 mil seguidores no Instagram. Larissa usa a rede social para postar vídeos na academia e para divulgar medicamentos e suplementos. A influencer também mostra sua rotina diária e detalhes de como foi sair da obesidade, fazendo cirurgia bariátrica e sua recuperação.

A mulher se apresenta como enfermeira e especialista em injetáveis, além de possuir um perfil secundário sobre uma clínica de estética, onde fazia harmonizações faciais. Ela compartilha sua rotina de exercícios e dicas de emagrecimento, mas com o uso de anabolizantes.

Segundo o apurado pela Decon, ela anunciava os medicamentos e anabolizantes abertamente nas redes sociais, o que é proibido por lei, e vendia ilegalmente tirzepatida, um dos princípios ativos de emagrecedores, cuja comercialização é vedada.

A reportagem tenta localizar a defesa do casal. O espaço está aberto para eventual manifestação.