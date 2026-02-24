Água da chuva saindo pelas tomadas da casa de moradora de Gramacho, em Duque de Caxias - Reprodução / Redes sociais

Água da chuva saindo pelas tomadas da casa de moradora de Gramacho, em Duque de CaxiasReprodução / Redes sociais

Rio – Após fortes chuvas registradas na Baixada Fluminense entre a tarde e a noite de segunda-feira (23), todo o estado do Rio pode voltar a sofrer com temporais ao longo da tarde desta terça-feira (24), de acordo com a Defesa Civil. Municípios como São João de Meriti, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, os mais afetados com o volume de água, seguem em observação e correm risco de deslizamentos.

As cidades de Belford Roxo, Queimados, Nilópolis e Mesquita também podem registrar risco hidrológico muito alto ao longo desta terça-feira (24). No Sul e Noroeste Fluminense, Resende, Itatiaia, Valença, Sapucaia, São José de Uba, Cambuci e Itaguaí, também estão na mesma situação. Há, também, possibilidade de envio de novos alertas da Defesa Civil para todo o Estado.

Já na Região Serrana, há risco de deslizamento moderado em Petrópolis, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Sumidouro, Carmo, Areal e Cachoeiras de Macacu. Na Costa Verde, o risco hidrológico é muito alto nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba. E alto nas cidades de Saquarema, Araruama e Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o município registrou, nesta segunda (23), deslizamentos nos bairros Vila Leopoldina, Gramacho, Pilar, Dr. Laureano. No entanto, não há vítimas, desalojados ou desabrigados até o momento.



No município de Nova Iguaçu, as regiões mais prejudicadas foram Austin e Riachão. Ao todo, 26 bairros ficaram atingidos. Além disso, houve registro de 76 deslizamentos de barreira; 47 alagamentos; 21 ameaças de desabamento de imóvel e nove desabamentos, além de 13 interdições. No momento, há 107 pessoas desalojadas. Porém, não há feridos ou mortos.



Na Zona Oeste do Rio, os bairros Realengo, Padre Miguel e Campo Grande foram os mais afetados ao longo da noite desta segunda-feira (23). O volume de chuvas em Realengo chegou a 48mm, em Padre Miguel, 83mm, e em Campo Grande, na altura da Estrada do Mendanha, 66,8mm. Já na Zona Norte, choveu mais nos bairros Irajá (64,2mm), no Grande Méier (36,2mm) e em Piedade (35,8mm).

A previsão para esta terça-feira (24) é de céu predominantemente nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, acompanhada de pancada e raios na tarde e noite. A temperatura mínima é 23º C e a máxima, de 33º C.

