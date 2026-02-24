As cidades de Belford Roxo, Queimados, Nilópolis e Mesquita também podem registrar risco hidrológico muito alto ao longo desta terça-feira (24). No Sul e Noroeste Fluminense, Resende, Itatiaia, Valença, Sapucaia, São José de Uba, Cambuci e Itaguaí, também estão na mesma situação. Há, também, possibilidade de envio de novos alertas da Defesa Civil para todo o Estado.
Já na Região Serrana, há risco de deslizamento moderado em Petrópolis, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Sumidouro, Carmo, Areal e Cachoeiras de Macacu. Na Costa Verde, o risco hidrológico é muito alto nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba. E alto nas cidades de Saquarema, Araruama e Iguaba Grande, na Região dos Lagos.
Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o município registrou, nesta segunda (23), deslizamentos nos bairros Vila Leopoldina, Gramacho, Pilar, Dr. Laureano. No entanto, não há vítimas, desalojados ou desabrigados até o momento.
No município de Nova Iguaçu, as regiões mais prejudicadas foram Austin e Riachão. Ao todo, 26 bairros ficaram atingidos. Além disso, houve registro de 76 deslizamentos de barreira; 47 alagamentos; 21 ameaças de desabamento de imóvel e nove desabamentos, além de 13 interdições. No momento, há 107 pessoas desalojadas. Porém, não há feridos ou mortos.
Cidade do Rio
Na Zona Oeste do Rio, os bairros Realengo, Padre Miguel e Campo Grande foram os mais afetados ao longo da noite desta segunda-feira (23). O volume de chuvas em Realengo chegou a 48mm, em Padre Miguel, 83mm, e em Campo Grande, na altura da Estrada do Mendanha, 66,8mm. Já na Zona Norte, choveu mais nos bairros Irajá (64,2mm), no Grande Méier (36,2mm) e em Piedade (35,8mm).
A previsão para esta terça-feira (24) é de céu predominantemente nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, acompanhada de pancada e raios na tarde e noite. A temperatura mínima é 23º C e a máxima, de 33º C.
Veja como a chuva atingiu Realengo:
Morei em Realengo uns 20 anos da minha vida. A estação de trem sempre alagou, nenhum político se coçou para melhorar esse local. Me mudei de lá faz uns 7 anos e hoje recebo este vídeo com os mesmos problemas. Aprendam a votar pessoal. pic.twitter.com/4AOU4vAVH8
