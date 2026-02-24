Chamas tiveram início na manhã desta terça - Reprodução/BDRJ

Publicado 24/02/2026 06:27 | Atualizado 24/02/2026 09:24

Rio - Um incêndio atingiu o prédio do Ministério Público, na Avenida Marechal Câmara, no Centro, no início da manhã desta terça-feira (24). Imagens mostram que fogo se concentrou no topo do edifício.



Veja vídeo:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 20 militares do quartel Central atuaram na ocorrência, que teve início pouco antes das 6h. Não houve vítimas graves. Ainda assim, uma pessoa inalou fumaça, recebeu os primeiros-socorros no local e precisou ser encaminhada de ambulância ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Ainda segundo a corporação, as chamas tiveram início na casa de máquinas da edificação, sendo rapidamente controladas e extintas, evitando a propagação para outras áreas.

Em nota, o MPRJ informou que um incêndio de pequenas proporções atingiu o telhado do edifício-sede, ficando restrito à área do terraço.

"O foco foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio da instituição, com o apoio do Corpo de Bombeiros. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas", disse em comunicado.

Logo após liberação dos Bombeiros, o prédio foi aberto e o expediente funciona normalmente nesta terça (24).