Chamas tiveram início na manhã desta terçaReprodução/BDRJ
Polícia prende atirador que matou produtora cultural na porta de casa na Zona Oeste
Bianca Villaça, 36 anos, foi assassinada com 13 tiros em agosto do ano passado
Trabalhadores da rede municipal de saúde começam a ser vacinados com novo imunizante da dengue
Nessa primeira fase, são contemplados funcionários das unidades de Atenção Primária
Polícia Civil deflagra megaoperação contra crimes de roubo em todo o estado
Facção investigada concentra até 90% dos assaltos de carga na capital e na Região Metropolitana
Com cerca de 200 PMs, operação mira guerra entre facções na Pedreira e Chapadão, na Zona Norte
Agentes também buscam coibir roubos de veículos e de cargas
Incêndio atinge prédio do Ministério Público, no Centro
O fogo teve início na casa de máquinas da edificação
