Publicado 24/02/2026 00:00

A construção civil projeta expansão em 2026, mas enfrenta um gargalo conhecido: a escassez de mão de obra qualificada. O crescimento do setor passa a depender menos de demanda e mais de capacitação — um desafio estrutural que limita a velocidade da retomada econômica.

Ataques no México que paralisaram uma partida de futebol acendem alerta a pouco tempo da Copa do Mundo. O episódio desloca o debate da organização esportiva para a segurança pública, lembrando que grandes eventos dependem não apenas de infraestrutura, mas de estabilidade institucional.