Buraco abriu na via com cerca de um metro de profundidade - Reprodução

Publicado 23/02/2026 18:16

Rio - A rodovia BR-495, principal ligação entre os municípios de Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do Rio, foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (23). O bloqueio ocorreu após parte da pista ceder na altura do km 22, onde surgiu um buraco de cerca de um metro de profundidade.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), técnicos da autarquia foram enviados ao local para avaliar o que causou o afundamento da via, além de analisar as condições da pista.

Inicialmente, o tráfego no sentido Teresópolis operava de forma parcial, mas a interdição precisou ser estendida para ambas as pistas após a constatação de riscos estruturais. O trecho permanece totalmente isolado, sem prazo de reabertura da rodovia.