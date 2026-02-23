Moradores tentam retomar rotina após estragos provocados pelas chuvas em Nova Iguaçu - Carlos Elias Júnior/Agência O DIA

Publicado 23/02/2026 12:07

Rio - Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tentam retomar a rotina após os estragos provocados pelo temporal do fim de semana. Em um dos bairros mais atingidos, o Marco II, ainda há rastros de destruição, com lama espalhada pelas vias e uma enorme cratera na Rua Nossa Senhora das Graças, esquina com a Avenida Abílio Augusto Távora. O município permanece em estágio de alerta máximo depois de chover três vezes acima do esperado.

Outros 25 bairros também foram afetados e passam por situação semelhante. Em meio aos prejuízos provocados pela força da água, o feirante Damião Severino dos Santos, de 44 anos, contou ao DIA que teve a Kombi arrastada pela correnteza.

"Eu tinha acabado de chegar do Centro de Nova Iguaçu, a rua tava seca, quando eu encostei minha Kombi aqui, mas aí quando eu vi, não deu nem tempo, a água já estava vindo. Eu ainda tentei tirar a o carro do lugar, mas o pessoal não deixou porque estava muito forte de água. Eu vi o carro descer e meu coração ficou muito apertado, porque é minha ferramenta de trabalho, e vi a água acabando com tudo. Eu tenho problemas de saúde, sete filhos pra criar e vi minha ferramenta de trabalho indo embora. Estou aqui até hoje, triste. Acabou com tudo, acabou com minha Kombi", lamentou.



Ainda abalado e tentando se reerguer, Damião contou que a água também entrou dentro de casa. "Eu queria uma ajuda, nem que fosse pra consertar a kombi, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu vendo banana, essas coisas, fiquei desanimado e não quis nem ir pra rua hoje. Eu fazia frete também com minha kombi, quero voltar a trabalhar", disse.

Na mesma rua, o lava-jato do Eduardo Santiago estava tomado por lama nesta segunda-feira (23). O estabelecimento fica ao lado da casa da família, que também foi atingida. Ao longo da manhã, parentes trabalhavam ininterruptamente na limpeza dos imóveis.

Trabalhando há cerca de quatro anos no local, essa foi a primeira vez que a casa e o estabelecimento alagaram. "Já encheu a rua, mas esse estrago todo, de chegar até dentro de casa foi a primeira vez. Está tudo cheio de lama, tudo destruído", disse uma familiar enquanto Eduardo desentupia um dos ralos.



Ainda nesta segunda, equipes de diversas secretarias municipais atuam na limpeza de ruas, rios e córregos, retirada de galhos, desobstrução de bueiros e demais serviços emergenciais.



A prefeitura orienta que a população evite deslocamentos desnecessários, não atravesse áreas alagadas e acione imediatamente a Defesa Civil pelos telefones (21) 98160-9740, (21) 3779-0660, (21) 2667-2019, (21) 2667-5751 ou pelo 199 em caso de emergência.

Município registrou 86 pessoas desalojadas

O município de Nova Iguaçu registrou 135 ocorrências após o forte temporal que atingiu a cidade na tarde do último sábado (21). Ao todo, 28 famílias — totalizando 86 pessoas — ficaram desalojadas e 11 imóveis foram interditados. A cidade permanece em estágio de alerta máximo.

No geral, 1.550 pessoas (520 famílias) foram impactadas pelo temporal. Apesar do volume de chuva, não há registro de desabrigados, feridos ou mortos.

No domingo (22), agentes da prefeitura retiraram mais de 2.700 toneladas de resíduos, entre lixo e lama, das ruas. O prefeito Dudu Reina decretou situação de emergência e oficializou a criação do gabinete de crise.

Os bairros afetados foram: Adrianópolis, Da Luz, Botafogo, Centro, Comendador Soares, Jardim Carioca, Jardim Ocidental, Marco II, Ouro Verde, Parque Estoril, Ponto Chic, Posse, Tinguá, Vila de Cava, Miguel Couto, Nova América, Rancho Fundo, Cobrex, Ambaí, Califórnia, Carmari, Kennedy, Boa Esperança, Parque Flora, Jardim Tropical e Botafogo.

Entre as principais ocorrências contabilizadas estão: 54 deslizamentos de barreira, 29 pontos de alagamento, 12 desabamentos de muro e uma cratera aberta em via pública devido à força da enxurrada.

Escolas afetadas

As chuvas também afetaram nove escolas da rede municipal de ensino. Destas, a Escola Municipal Herbert Moses, no bairro Cobrex, não terá aulas no turno da manhã desta segunda-feira (23). A unidade estava sem energia elétrica e o serviço foi restabelecido somente na noite deste domingo (22). Pela manhã será feito o serviço de limpeza e organização das salas para receber os estudantes do turno da tarde.



Outras oito unidades foram limpas, organizadas e estão prontas para receber os alunos normalmente neste primeiro dia do ano letivo.



Já a Escola Municipal Engenho Pequeno não irá funcionar, pois foi alvo de furtos de cabos nos últimos dias. A situação deve ser normalizada até esta terça-feira (24).



Outras cidades da Baixada também foram afetadas

Em Mesquita, equipes da prefeitura também seguem realizando serviços de limpeza, manutenção e reparos na cidade. Além disso, os Cras estão a postos para atender e apoiar os moradores, garantindo acolhimento e assistência social.



Ainda nesta segunda (23), não haverá aulas na rede municipal. O atendimento ao público na prefeitura e na Subsecretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo também está suspenso.

Outras cidades, como Belford Roxo e São João de Meriti seguem em estágio de alerta devido a possibilidade de mais chuvas ao longo do dia.



Chuva também atingiu Costa Verde

Em Angra dos Reis, as fortes chuvas causaram deslizamento, interdição de um imóvel, quedas de árvores e vários pontos de alagamento na noite de domingo (22). De acordo com a Defesa Civil, também foram registradas a queda de um muro no bairro Morro do Carmo, que levou à interdição de uma casa e de parte da rua, além da queda de uma árvore no bairro Retiro.



As equipes da Defesa Civil e da prefeitura da cidade seguem nas ruas para realizarem os trabalhos paliativos. Obras de contenção serão feitas para garantir a segurança desse imóvel que foi interditado e também, para garantir o fluxo da via que foi parcialmente interrompida.

Em Paraty, a cidade também sofreu com alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

Ainda na noite de domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a comunidade do Coqueiro, com informações de que um veículo havia sido levado pela correnteza.

Segundo a corporação, um homem foi encontrado sem vida após o carro em que estava ser arrastado pela água. O motorista teria tentado atravessar uma ponte em meio ao temporal.