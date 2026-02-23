Novo Terminal Intermodal da Rocinha deve ter cerca de 3 mil metros quadrados - Divulgação

Novo Terminal Intermodal da Rocinha deve ter cerca de 3 mil metros quadradosDivulgação

Publicado 23/02/2026 10:10

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta segunda-feira (23), o decreto que desapropria o imóvel na Rocinha, na Zona Sul, onde será construído o novo Terminal Intermodal da comunidade, intervenção que será realizada por meio do plano de urbanização e infraestrutura do PAC Periferia Viva. No endereço, localizado na Estrada da Gávea, no Largo das Flores, havia uma edificação que abrigou atividades de uma empresa de telefonia.

A desapropriação é uma das etapas necessárias para viabilizar as obras previstas no PAC, que reúne investimentos de R$ 350 milhões. O novo Terminal Intermodal ainda terá seu projeto desenvolvido e prevê uma área de 3 mil metros quadrados. O equipamento deverá contar com locais para embarque e desembarque de vans, micro-ônibus e mototáxis, além de área administrativa.

A estrutura pretende reorganizar o sistema de transportes da Rocinha, integrando diferentes modais e melhorando a circulação de micro-ônibus, vans e mototáxis na comunidade. A implantação também tem o objetivo de fortalecer a conexão com a estação de metrô de São Conrado.

O espaço contará com espaço destinado ao comércio popular, com boxes comerciais, e dará suporte às operações de limpeza urbana. A iniciativa contribuirá para reduzir conflitos viários, ampliar a acessibilidade e oferecer mais segurança e conforto à população.

O PAC Periferia Viva é conduzido pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, em parceria com a Prefeitura, com execução a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.