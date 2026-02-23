Explosão aconteceu em um tanque de combustível da empresa Vibra, em Volta Redonda - Adriana Cópio / Divulgação Prefeitura de Volta Redonda

Publicado 23/02/2026 07:50

As vítimas fatais são dois homens, de 28 e 29 anos. Um deles foi identificado como Alberdan Santos de Jesus, natural da cidade de Pirambu, em Sergipe. Ele deixa a mulher e um filho.

Os homens, assim como o sobrevivente, são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para Vibra, responsável pela fábrica onde o incidente ocorreu. Segundo a Vibra, o trio realizava um serviço de manutenção quando a explosão aconteceu, na madrugada deste domingo (22).

De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, todas as equipes trabalharam de forma ininterrupta, com responsabilidade e respeito, concentrando esforços no transbordo seguro do material e na busca pelos desaparecidos. O prefeito Neto desejou sentimentos às famílias, amigos e colegas das vítimas.

"Hoje é um dia de tristeza para Volta Redonda. Acompanhamos cada etapa desse trabalho com esperança no coração. Infelizmente, o desfecho não foi o que todos desejávamos. Que Deus conforte as famílias e que possamos, como cidade, nos unir em oração e solidariedade", declarou.

A terceira vítima segue internada em estado grave no Hospital São João Batista, ainda em Volta Redonda.

Em nota, a Vibra se solidarizou com as famílias dos funcionários e destacou que continuará cooperando com as investigações. "Em nome de toda a companhia, lamentamos profundamente o ocorrido e continuaremos com a nossa prioridade absoluta que é prestar todo o apoio necessário às famílias deles. A Vibra opera suas instalações seguindo rigorosamente a legislação e seguirá cooperando plenamente com todos os órgãos competentes porque segurança é valor inegociável para nós", diz o texto.

O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Os cadáveres foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. Segundo a prefeitura, a Vibra está providenciando o deslocamento para Volta Redonda dos familiares da vítima que está internada e dos funcionários mortos, que são oriundos de outros estados, garantindo apoio logístico e estrutura para recebê-los.

Transbordo do material

Durante a madrugada, o restante do álcool que permanecia no tanque continuou sendo retirado para que bombeiros tivessem acesso aos corpos dos funcionários em segurança. Ao todo, havia 350 mil litros do produto no reservatório.

Por questões de segurança, o transbordo do material foi realizado de forma mais lenta que o inicialmente previsto, seguindo todos os protocolos técnicos exigidos.

O Corpo de Bombeiros descartou risco de novas explosões ou novos acidentes após a ventilação do tanque atingido e a retirada dos gases. Dessa forma, as 120 pessoas que foram evacuadas na Vila Americana , onde fica a fábrica da Vibra, poderão voltar para as suas casas. Elas ficaram em um hotel na cidade durante o período.

Fábrica interditada

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou, neste domingo (22), a interdição dos tanques de armazenamento e demais equipamentos da unidade operacional da distribuidora de combustíveis Vibra Energia. A empresa está impedida de movimentar produtos perigosos e só poderá retomar as atividades depois de autorizada pela Agência.

Segundo a ANP, a interdição está baseada na Lei nº 9.847/1999 e visa a resguardar a segurança de pessoas e bens, bem como evitar danos ambientais, em razão das circunstâncias emergenciais decorrentes das explosões e vazamentos constatados no local.