Blindados da PM circulam na região de Vila Kosmos - Reprodução

Blindados da PM circulam na região de Vila KosmosReprodução

Publicado 23/02/2026 11:47

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, nesta segunda-feira (23), uma operação na região de Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. Moradores relataram um intenso tiroteio durante a manhã na comunidade.

De acordo com a PM, o objetivo da incursão foi coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e reprimir o roubo de cargas e de veículos na região. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a presença de veículos blindados da corporação em Vila Kosmos, além de um diversos disparos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que a Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia precisou interromper o funcionamento devido à instabilidade no território.