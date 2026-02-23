Militares apreenderam várias ferramentas utilizadas na ação - Divulgação / PMERJ

Publicado 23/02/2026 09:30

Rio - Um homem foi preso em flagrante após invadir uma residência na Tijuca, Zona Norte da cidade, na madrugada desta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) detiveram o suspeito após ele pular o muro de uma casa, localizada na Rua Campos Sales. Com ele, os policiais encontraram uma bolsa que carregava diversas ferramentas utilizadas na ação.

Ainda de acordo com a corporação, os militares apreenderam um alicate universal, uma serra, um torquês, três facas, seis chaves de fenda, um martelo e três talhadeiras.

O caso foi encaminhado à 18ª DP (Praça da Bandeira), que investiga o caso. Procurada pela reportagem, a Civil ainda não se manifestou.