Militares apreenderam várias ferramentas utilizadas na açãoDivulgação / PMERJ
Homem é preso após invadir casa na Tijuca
Com ele, policiais encontraram uma bolsa com diversas ferramentas usadas na ação
Caso Oruam: audiência de julgamento por tentativas de homicídio é adiada
Motivo é a ausência de uma das vítimas
Chuva forte em São João de Meriti deixa idosa morta e mais de 600 desalojados
Moradora de 85 anos estava debilitada e não conseguiu deixar a casa a tempo
Rio de Janeiro registra alta de 17% no turismo internacional no início de 2026
Estado recebeu 289 mil estrangeiros apenas em janeiro, com crescimento expressivo entre argentinos e norte-americanos
Incêndio atinge ônibus do BRT na Avenida das Américas e interdita pista central; veja vídeo
Motorista que conduzia o veículo e os passageiros conseguiram sair a tempo e não houve feridos
Famílias da Favela do Metrô cobram respostas sobre moradia: 'Que não sejamos esquecidos'
Moradores se viram como podem apenas com a ajuda de um auxílio aluguel emergencial
