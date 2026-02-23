Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu atuam na limpeza das ruas - Renato Fonseca/Divulgação PMN

Publicado 23/02/2026 07:06 | Atualizado 23/02/2026 07:46





No domingo (22), agentes da prefeitura retiraram mais de 2.700 toneladas de resíduos, entre lixo e lama, das ruas. O prefeito Dudu Reina decretou situação de emergência e oficializou a criação do gabinete de crise.



No geral, 1.550 pessoas (520 famílias) foram impactadas pelo temporal. Apesar do volume de chuva, não há registro de desabrigados, feridos ou mortos.



Deslizamentos, desabamentos e danos estruturais



Entre as principais ocorrências contabilizadas estão: 54 deslizamentos de barreira, 29 pontos de alagamento, 12 desabamentos de muro e uma cratera aberta em via pública devido à força da enxurrada.



O levantamento segue sendo atualizado pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Defesa Civil.



Chuva três vezes acima do esperado



Somente no mês de fevereiro, o acumulado de chuva já ultrapassa 300% do volume previsto para o período. Durante o pico do temporal, foram registrados mais de 75 milímetros de precipitação em apenas uma hora, índice considerado extremo.



Bairros atingidos



Ao todo, 26 bairros foram afetados: Adrianópolis, Da Luz, Botafogo, Centro, Comendador Soares, Jardim Carioca, Jardim Ocidental, Marco II, Ouro Verde, Parque Estoril, Ponto Chic, Posse, Tinguá, Vila de Cava, Miguel Couto, Nova América, Rancho Fundo, Cobrex, Ambaí, Califórnia, Carmari, Kennedy, Boa Esperança, Parque Flora, Jardim Tropical e Botafogo.



Hospital Geral também foi afetado



O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), no bairro Posse, teve uma ala totalmente alagada. Segundo a direção da unidade, houve extravasamento de água na galeria pluvial, provocando pontos isolados de alagamento. Apesar disso, não há prejuízo ao atendimento. Os serviços seguem funcionando normalmente.



Ponto de apoio preparado



Para atender possíveis famílias desalojadas, a prefeitura disponibilizou a estrutura do Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), na Avenida Luís de Matos, 736, no bairro da Luz. O local está preparado para funcionar como ponto de apoio para acolhimento emergencial, mas até o momento nenhum morador precisou ser encaminhado.



Assistência social mobilizada



Os 12 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) não irão funcionar nesta segunda-feira (23). As equipes estarão mobilizadas nas ruas prestando atendimento direto às famílias afetadas pelas chuvas.



Quem precisar de atendimento deve procurar a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Doutor Luís Guimarães, 956, no Centro.



As chuvas também afetaram nove escolas da rede municipal de ensino. Destas, a Escola Municipal Herbert Moses, no bairro Cobrex, não terá aulas no turno da manhã desta segunda-feira (23). A unidade estava sem energia elétrica e o serviço foi restabelecido somente na noite deste domingo (22). Pela manhã será feito o serviço de limpeza e organização das salas para receber os estudantes do turno da tarde.



Outras oito unidades foram limpas, organizadas e estão prontas para receber os alunos normalmente neste primeiro dia do ano letivo.



Já a Escola Municipal Engenho Pequeno não irá funcionar, pois foi alvo de furtos de cabos nos últimos dias. A situação deve ser normalizada até esta terça-feira (24).



Equipes reforçadas nas ruas



Equipes de diversas secretarias municipais de Nova Iguaçu atuam na limpeza de ruas, rios e córregos, retirada de galhos, desobstrução de bueiros e demais serviços emergenciais.



A Prefeitura orienta que a população evite deslocamentos desnecessários, não atravesse áreas alagadas e acione imediatamente a Defesa Civil pelos telefones (21) 98160-9740, (21) 3779-0660, (21) 2667-2019, (21) 2667-5751 ou pelo 199 em caso de emergência.

Mesquita suspende aulas

Outra cidade afetada foi Mesquita, também na Baixada Fluminense, que precisou suspender as aulas municipais nesta segunda (23). Além disso, o atendimento ao público na prefeitura e na Subsecretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo foi suspenso.



Já os serviços de Saúde e Assistência Social (CRAS) seguem funcionando normalmente. Equipes continuam atuando na limpeza do município e na reorganização dos serviços para que tudo volte ao normal.

