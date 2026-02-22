Mãe de Alana Anisio postou foto com a filha internada após tentativa de feminicídioReprodução / Redes Sociais
Jovem vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo passa a respirar sem aparelhos, diz mãe
Alana Anisio Rosa foi esfaqueada mais de 30 vezes
Projeto do Hospital Getúlio Vargas devolve autoestima para mulheres em tratamento de câncer
Iniciativa consiste em arrecadar mechas de cabelo para confecção de perucas e doar para quem trata a doença
PM apreende 22 armas falsas e 53 objetos perfurocortantes no último fim de semana do Carnaval
Oito suspeitos foram conduzidos à delegacias
Moradores do entorno de fábrica são evacuados após explosão de tanque de combustível
Incidente deixou uma pessoa ferida e outras duas desaparecidas em Volta Redonda
Última semana de fevereiro será com previsão de chuva e clima abafado no Rio
Há possibilidade de pancadas moderadas no decorrer dos dias
'Perda irreparável': Comunidade de voo livre lamenta morte de instrutor em queda de asa-delta
Rodolfo Pascoal Ladeira pilotava o equipamento quando se chocou no mar de São Conrado; passageira Jenny Rodriguez também faleceu
