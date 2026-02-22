Mãe de Alana Anisio postou foto com a filha internada após tentativa de feminicídioReprodução / Redes Sociais

Rio -  A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, que foi esfaqueada mais de 30 vezes em São Gonçalo, na Região Metropolitana, já respira sem aparelhos de oxigênio. A informação foi divulgada neste domingo (22) nas redes sociais pela mãe da vítima, Jaderluce Anísio, de 53.
"Vencendo mais uma batalha respirando sem auxílio do oxigênio. Você surpreende a todos, minha guerreira. Nosso milagre se chama Alana", escreveu a mãe.
A jovem está há mais de 15 dias internada. Durante a internação, ela chegou a ficar em coma. Segundo a família de Alana, o autor, Luiz Felipe Sampaio, 22, invadiu a casa deles no bairro Galo Branco, no dia 6 de fevereiro, e esfaqueou a vítima diversas vezes.
Jaderluce, ao chegar na residência mais cedo do que o habitual, encontrou a filha sendo atacada, conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. Ele foi preso em flagrante momentos depois.
De acordo com a família, os dois se conheceram na academia há cerca de um ano, mas não tinham qualquer tipo de relacionamento. A partir de dezembro do ano passado, Luiz começou mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto da vítima.
Na ocasião, Alana agradeceu educadamente e informou que não queria um relacionamento, pois estava focado nos estudos. Logo depois, ele passou a persegui-la.
