Mãe de Alana Anisio postou foto com a filha internada após tentativa de feminicídioReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2026 19:40

"Vencendo mais uma batalha respirando sem auxílio do oxigênio. Você surpreende a todos, minha guerreira. Nosso milagre se chama Alana", escreveu a mãe.

Jaderluce, ao chegar na residência mais cedo do que o habitual, encontrou a filha sendo atacada, conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. Ele foi preso em flagrante momentos depois.

De acordo com a família, os dois se conheceram na academia há cerca de um ano, mas não tinham qualquer tipo de relacionamento. A partir de dezembro do ano passado, Luiz começou mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto da vítima.

Na ocasião, Alana agradeceu educadamente e informou que não queria um relacionamento, pois estava focado nos estudos. Logo depois, ele passou a persegui-la.