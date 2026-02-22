Armas falsas foram apreendidas durante o cortejo do Monobloco, neste domingo (22) - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 22/02/2026 18:29

Rio - Mais de 20 armas falsas e 53 objetos perfurocortantes foram apreendidos durante os megablocos, no Centro, e no entorno do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, neste final de semana, o último do Carnaval. Além disso, a Polícia Militar conduziu oito suspeitos à delegacias.

De acordo com a PM, entre os detidos está um homem acusado de agredir duas turistas estrangeiras, uma canadense e outra neozelandesa, e outro com mandado de prisão em aberto.