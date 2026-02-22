Armas falsas foram apreendidas durante o cortejo do Monobloco, neste domingo (22)Divulgação / Governo do Rio
"Planejamos um esquema de segurança robusto, com policiamento ostensivo, barreiras de revista e uso intensivo de tecnologia. Essas apreensões mostram que o trabalho preventivo está funcionando e garantindo que o Carnaval seja uma festa de alegria, mas também de ordem e proteção para todos", afirmou o governador Cláudio Castro.
Atuação nos megablocos
No cortejo do Monobloco, realizado neste domingo (22), no Centro do Rio, três suspeitos foram conduzidos à delegacia. As apreensões ocorreram durante abordagens preventivas nos pontos de bloqueio e revista.
Já no Bloco da Anitta, no sábado (21), foram recolhidos 30 objetos perfurocortantes, 20 réplicas de arma de fogo e 12 “torturadores” nas barreiras montadas nos acessos ao circuito.
Para garantir a dispersão dos milhares de foliões, a PM reforçou o policiamento no entorno da Cinelândia, com atenção especial aos acessos ao MetrôRio, às estações do VLT e aos principais pontos de ônibus da região.
O esquema contou com presença ostensiva, equipes de revista, monitoramento tecnológico e atuação integrada das unidades operacionais, assegurando pronta resposta a qualquer situação suspeita.
Reforço no Sambódromo
Nas proximidades do Sambódromo, entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo (22), quando ocorria o Desfile das Campeãs, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas um adolescente e um homem com mandado de prisão em aberto. Uma motocicleta com registro de roubo também foi recuperada.
Durante o Carnaval, o governo reforçou a segurança com tecnologia de ponta. O sistema de reconhecimento facial operou com apoio de drones e câmeras instaladas em pontos estratégicos. Este ano, a PM também passou a utilizar mais de 380 viaturas equipadas com câmeras de reconhecimento facial e sistemas de leitura de placas.
"O resultado demonstra a eficiência do planejamento estratégico adotado pelo Governo do Estado. Atuamos com prevenção, presença qualificada e tecnologia integrada, retirando de circulação objetos que poderiam colocar em risco a integridade dos foliões", destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.