Armas falsas foram apreendidas durante o cortejo do Monobloco, neste domingo (22)

Rio - Mais de 20 armas falsas e 53 objetos perfurocortantes foram apreendidos durante os megablocos, no Centro, e no entorno do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, neste final de semana, o último do Carnaval. Além disso, a Polícia Militar conduziu oito suspeitos à delegacias.
De acordo com a PM, entre os detidos está um homem acusado de agredir duas turistas estrangeiras, uma canadense e outra neozelandesa, e outro com mandado de prisão em aberto.
A corporação informou que as apreensões ocorreram principalmente nas barreiras de revista instaladas nos principais acessos aos circuitos dos blocos e da Sapucaí. A medida estratégica foi adotada para impedir a entrada de materiais ilícitos e ampliar a proteção dos foliões.

"Planejamos um esquema de segurança robusto, com policiamento ostensivo, barreiras de revista e uso intensivo de tecnologia. Essas apreensões mostram que o trabalho preventivo está funcionando e garantindo que o Carnaval seja uma festa de alegria, mas também de ordem e proteção para todos", afirmou o governador Cláudio Castro.

Atuação nos megablocos

No cortejo do Monobloco, realizado neste domingo (22), no Centro do Rio, três suspeitos foram conduzidos à delegacia. As apreensões ocorreram durante abordagens preventivas nos pontos de bloqueio e revista.

Já no Bloco da Anitta, no sábado (21), foram recolhidos 30 objetos perfurocortantes, 20 réplicas de arma de fogo e 12 “torturadores” nas barreiras montadas nos acessos ao circuito.

Para garantir a dispersão dos milhares de foliões, a PM reforçou o policiamento no entorno da Cinelândia, com atenção especial aos acessos ao MetrôRio, às estações do VLT e aos principais pontos de ônibus da região.

O esquema contou com presença ostensiva, equipes de revista, monitoramento tecnológico e atuação integrada das unidades operacionais, assegurando pronta resposta a qualquer situação suspeita.

Reforço no Sambódromo

Nas proximidades do Sambódromo, entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo (22), quando ocorria o Desfile das Campeãs, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas um adolescente e um homem com mandado de prisão em aberto. Uma motocicleta com registro de roubo também foi recuperada.

Durante o Carnaval, o governo reforçou a segurança com tecnologia de ponta. O sistema de reconhecimento facial operou com apoio de drones e câmeras instaladas em pontos estratégicos. Este ano, a PM também passou a utilizar mais de 380 viaturas equipadas com câmeras de reconhecimento facial e sistemas de leitura de placas.

"O resultado demonstra a eficiência do planejamento estratégico adotado pelo Governo do Estado. Atuamos com prevenção, presença qualificada e tecnologia integrada, retirando de circulação objetos que poderiam colocar em risco a integridade dos foliões", destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.