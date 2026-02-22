Monobloco encerra temporada de desfiles no Circuito Preta GilFernando Maia / Riotur
Com o tema "Pode entrar que a casa é sua", o bloco também homenageou a cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos, vítima de câncer, em julho de 2025. Uma "comissão de frente" abriu o desfile com uma coreografia especial, lembrando hits da artista.
Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos, em agosto de 2025, também foi celebrado durante o evento ao ter as músicas "O Show Tem Que Continuar" e "Samba de Arerê" tocadas pelos músicos.
O repertório trouxe, ainda, "Taj Mahal" e "Fio Maravilha", ambas de Jorge Ben Jor, e muitas outras canções imortais.
Liderado por Pedro Luís, o Monobloco foi criado em 2002 a partir de uma oficina de percussão, com o objetivo de resgatar o movimento dos blocos de rua. Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos maiores nomes do Carnaval carioca, sendo responsável por fechar o calendário dos megablocos na Rua Primeiro de Março.
No fim da madrugada deste domingo, o Tecnobloco também atraiu uma grande quantidade de foliões, que se esbaldaram pelas ruas do Centro.
