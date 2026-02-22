Monobloco encerra temporada de desfiles no Circuito Preta Gil - Fernando Maia / Riotur

Monobloco encerra temporada de desfiles no Circuito Preta GilFernando Maia / Riotur

Publicado 22/02/2026 12:04

Encerrando a maratona de desfiles no Circuito Preta Gil, no Centro, o Monobloco reuniu uma multidão na manhã deste domingo (22), relembrando sambas-enredos antológicos, marchinhas e sucessos da MPB.

fotogaleria



Com o tema "Pode entrar que a casa é sua", o bloco também homenageou a cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos, vítima de câncer, em julho de 2025. Uma "comissão de frente" abriu o desfile com uma coreografia especial, lembrando hits da artista.



Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos, em agosto de 2025, também foi celebrado durante o evento ao ter as músicas "O Show Tem Que Continuar" e "Samba de Arerê" tocadas pelos músicos.

Completando as homenagens, Chico Chico emocionou o público ao soltar a voz com a canção "Segundo Sol", eternizada pela mãe, a cantora Cássia Eller, que morreu aos 39 anos em 2001.



O repertório trouxe, ainda, "Taj Mahal" e "Fio Maravilha", ambas de Jorge Ben Jor, e muitas outras canções imortais.



Liderado por Pedro Luís, o Monobloco foi criado em 2002 a partir de uma oficina de percussão, com o objetivo de resgatar o movimento dos blocos de rua. Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos maiores nomes do Carnaval carioca, sendo responsável por fechar o calendário dos megablocos na Rua Primeiro de Março.



No fim da madrugada deste domingo, o Tecnobloco também atraiu uma grande quantidade de foliões, que se esbaldaram pelas ruas do Centro.





No sábado (21), o Bloco da Anitta agitou cerca de 700 mil pessoas no Circuito Preta Gil, de acordo com dados divulgados pela Riotur.