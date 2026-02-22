Rainha de bateria, Sabrina Sato vai às lágrimas ao perder desfile da Gaviões da Fiel - Patrícia Devoraes / Brazil News

Publicado 22/02/2026 09:55

Rio - Sabrina Sato foi às lágrimas ao perder o Desfile das Campeãs da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, na madrugada deste domingo (22). A escola de samba, que foi vice-campeã do Carnaval de São Paulo, atravessou a avenida sem a rainha de bateria.



"Ai, gente. Não acredito que não cheguei", lamentou a majestade, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais. A apresentadora, que também é rainha de bateria da Vila Isabel, participou do Desfile das Campeãs do Rio, na noite deste sábado (21). A majestade saiu às pressas de jatinho rumo a São Paulo, mas não conseguiu chegar a tempo.

Ao chegar no Anhembi, Sabrina foi recepcionada pelos integrante da escola. Eles, ainda, demonstraram apoio à apresentadora, reconhecendo o esforço que ela fez para chega a tempo. "A coroa pesa, mas a determinação da nossa rainha pesa mais", escreveu o perfil oficial da escola de samba corintiana.



No Carnaval 2026, a Gaviões conquistou o segundo lugar com o enredo "Vozes Ancestrais Para Um Novo Amanhã", desenvolvido pelos carnavalescos Rayner Pereira e Júlio Poloni. O tema celebrou a resistência indígena, exaltando a luta e o legado dos povos originários em defesa da vida e da floresta.

A grande campeã paulista deste ano foi a Mocidade Alegre, com o enredo "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra". O tema homenageou a atriz Léa Garcia.