Rainhas de bateria brilham no Desfile das Campeãs

Rio - As rainhas de bateria das seis primeiras colocadas do Grupo Especial brilharam no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado (21). Seguindo a ordem decrescente - da menor para a maior posição -, as majestades Evelyn Basttos, Iza, Viviane Araujo, Sabrina Sato, Lorena Raissa e Juliana Paes surgiram deslumbrantes na avenida e foram prestigiadas pela plateia, inclusive famosos.

Mangueira

Na sexta posição, a Estação Primeira de Mangueira abriu o desfile com Evelyn Basttos arrasando no samba à frente dos ritmistas da agremiação, comandada pelos Mestres Taranta Neto e Rodrigo Pereira. Na avenida, a historiadora até 'fumou cachimbo', representando a "Mandinga de Fumaça".

A fantasia fez referência ao enredo que a verde e rosa levou para a Marquês de Sapucaí: "Mestre Sacaca do encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra". No primeiro dia de desfiles, na domingo (15), o tema celebrou o amapaense Raimundo dos Santos Souza, reconhecido por seu saber ancestral e papel fundamental na cultura popular da Amazônia.

Imperatriz Leopoldinense

A cobra fumou! Rainha de bateria da Imperatriz, Iza esbanjou beleza com look de serpente que soltava fumaça, assim como no desfile da escola, no domingo. A majestade da Swing da Leopoldina, comandada pelo Mestre Lolo, celebrou o retorno com as campeãs, através das redes sociais: "Vamos reviver a avenida".

Iza voltou a reinar na bateria neste ano. A cantora já havia ocupado o mesmo posto entre 2020 e 2022. No Carnaval 2026, a escola apresentou o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que retrata a trajetória de Ney Matogrosso, que também desfilou.

Novo casal? A musa da agremiação, Carolina Macharethe, saiu do meio da avenida e beijou MC Cabelinho, que assistia a apresentação. Reforçando ainda mais os rumores de um suposto relacionamento, ela resgatou um clique de maio de 2022 e compartilhou nas redes sociais, na manhã deste domingo (22).

Nas imagens, que não mostram totalmente os rostos, Carolina e um homem, que parece ser o cantor, posaram juntinhos num carro. "O tempo...", escreveu a musa da Imperatriz. Vale lembrar que Cabelinho assumiu o namoro com Bella Campos em outubro deste mesmo ano. O relacionamento do MC e da atriz chegou ao fim em agosto de 2023, após rumores de traição por parte do artista.

Salgueiro

Considerada 'rainha das rainhas', Viviane Araujo deu mais um show no Sambódromo ao reinar à frente da bateria Furiosa, comandada pelos Mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira. A intérprete da personagem Consuelo na novela "Três Graças", da TV Globo, usou fantasia de pirata.

O visual foi inspirado no enredo apresentado pela escola, "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". O tema homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães, no último dia de desfiles, na terça (17).

Vila Isabel

Seguindo a ordem, Sabrina Sato atravessou a avenida com muita beleza e simpatia, reinando à frente dos ritmistas da Vila Isabel. A rainha da Swingueira de Noel, do Mestre Macaco Branco, vestiu fantasia cavada e colorida, representando a "aquarela de Heitor dos Prazeres", enredo da escola de samba no Carnaval deste ano.

Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o tema, "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", celebrou a memória do pintor e compositor (1898-1966). Nos bastidores do desfile, a apresentadora foi clicada aos beijos com o marido, o ator Nicolas Prattes.

Beija-Flor

Vice-campeã, a Beija-Flor mostrou toda a sua tradição ao retornar à Sapucaí com os seus componentes, incluindo os ritmistas da Soberana, da rainha de bateria Lorena Raissa e dos Mestres Rodney e Plínio. Cria de Nilópolis, a majestade fez bonito na avenida.

A agremiação - que venceu o desfile do ano passado - conquistou o segundo lugar ao apresentar o enredo "Bembé". O tema - desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo - homenageou uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.

Viradouro

Grande campeã 2026, a Viradouro celebrou o tão sonhado título ao fechar a noite de desfiles. Rainha de bateria, Juliana Paes surgiu deslumbrante com fantasia vermelha de marca luxuosa, cravejada de pedrarias. A majestade da Furacão Vermelho e Branco desfilou ao lado do mestre de bateria Ciça, grande homenageado da escola neste ano.

O sambista atravessou a avenida usando a faixa que simbolizou a conquista da comunidade, escrito "campeã". Neste ano, escola de samba levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", celebrando os 55 anos de trajetória no samba do mestre.

Juliana, inclusive, reassumiu o cargo - que ocupou entre 2004 e 2008 - justamente por causa da homenagem ao amigo. Erika Januza, que foi rainha de bateria da Viradouro entre 2022 e 2025, ganhou destaque no desfile. Nos bastidores, posou juntinha com o namorado, Arlindinho.

Musa da escola, Lore Improta ganhou beijão do marido, Léo Santana, na avenida. A dançarina e o cantor - que completaram 5 anos juntos recentemente - estão à espera do segundo filho, que será um menino. O casal já é pai de Liz, de 4 anos.

Famosos

O encerramento do Carnaval 2026 foi prestigiado por muitos famosos, como Mariana Ximenes, Vanessa da Mata, Marina Ruy Barbosa, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Adriane Galisteu, Juliette, Pedro Scooby, Jade Picon, MC Rebecca, Chay Suede, Pocah, Joaquim Huck, Andre Marques, Gabi Lopes e mais.





