Portela anuncia Bruno Ribas como novo intérprete

Bruno Ribas é o novo intérprete oficial da Portela - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2026 13:00

Rio - A Portela anunciou, neste domingo (22), Bruno Ribas como seu novo intérprete oficial. Com 23 anos de experiência na Sapucaí, o cantor, que estava na Unidos de Padre Miguel, assume o posto após a saída de Zé Paulo Sierra, comunicada pela agremiação no sábado (21)

Em nota, a Portela celebrou o retorno de Bruno Ribas, que já havia defendido a escola em 2005: "Que seja uma temporada de muita entrega, emoção e conquistas."







Décima colocada no Grupo Especial, a maior campeã do Carnaval corre para anunciar carnavalesco. Nos bastidores, o nome mais cotado para a vaga de André Rodrigues é Paulo Barros. A agremiação também negocia os novos responsáveis para a Harmonia, direção de Carnaval e comissão de frente.