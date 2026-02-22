Bruno Ribas é o novo intérprete oficial da Portela Reprodução / Redes Sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Portela anunciou, neste domingo (22), Bruno Ribas como seu novo intérprete oficial. Com 23 anos de experiência na Sapucaí, o cantor, que estava na Unidos de Padre Miguel, assume o posto após a saída de Zé Paulo Sierra, comunicada pela agremiação no sábado (21).
Zé Paulo teve uma passagem curta, porém marcante, tendo assumido o microfone principal em um momento de luto para a comunidade, logo após o falecimento de Gilsinho, em setembro do ano passado. Ele agora volta suas atenções para a União de Maricá, escola que estreará no Grupo Especial em 2027.
Em nota, a Portela celebrou o retorno de Bruno Ribas, que já havia defendido a escola em 2005: "Que seja uma temporada de muita entrega, emoção e conquistas."
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Portela (@oficialportela)


Décima colocada no Grupo Especial, a maior campeã do Carnaval corre para anunciar  carnavalesco. Nos bastidores, o nome mais cotado para a vaga de André Rodrigues é Paulo Barros. A agremiação também negocia os novos responsáveis para a Harmonia, direção de Carnaval e comissão de frente.
 
fotogaleria
Bruno Ribas é o novo intérprete oficial da Portela
Portela anuncia Bruno Ribas como novo intérprete