Portela informou saída do intérprete Zé Paulo Sierra - Reprodução/Instagram

Portela informou saída do intérprete Zé Paulo Sierra Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2026 15:38

fotogaleria

"A Portela informa que o intérprete Zé Paulo Sierra não faz mais parte do nosso time. Zepa chegou até nós em um momento de muita dor, quando nos despedíamos de Gilsinho. Com sensibilidade, respeito e amor ao pavilhão, ele nos ajudou a transformar saudade em canto e a seguir em frente. Somos gratos pela entrega, toda dedicação e pelo carinho com a nossa comunidade", anunciou a escola.

Zé Paulo também se manifestou sobre a passagem pela agremiação. "Hoje, encerro esse ciclo curto, porém necessário desejando sorte a todos Portelenses. Sigo na torcida sempre por aqui como na minha infância ao lado dos meus pais, irmã e amigos", escreveu. Vale lembrar que ele comanda o carro de som da União de Maricá que vai disputar o Grupo Especial em 2027.