Rio - A Portela comunicou neste sábado (21) o desligamento do intérprete Zé Paulo Sierra. O cantor chegou na Azul de Branco de Madureira para ocupar o posto que era Gilsinho, que morreu em setembro do ano passado após complicações de um procedimento cirúrgico.
"A Portela informa que o intérprete Zé Paulo Sierra não faz mais parte do nosso time. Zepa chegou até nós em um momento de muita dor, quando nos despedíamos de Gilsinho. Com sensibilidade, respeito e amor ao pavilhão, ele nos ajudou a transformar saudade em canto e a seguir em frente. Somos gratos pela entrega, toda dedicação e pelo carinho com a nossa comunidade", anunciou a escola. 
Zé Paulo também se manifestou sobre a passagem pela agremiação. "Hoje, encerro esse ciclo curto, porém necessário desejando sorte a todos Portelenses. Sigo na torcida sempre por aqui como na minha infância ao lado dos meus pais, irmã e amigos", escreveu. Vale lembrar que ele comanda o carro de som da União de Maricá que vai disputar o Grupo Especial em 2027. 
Depois da 10ª colocação no Grupo Especial, a Portela comunicou o desligamento de Julinho Fonseca, diretor-geral de Harmonia, e dos responsáveis pela comissão de frente e pela comissão de Carnaval. Já na segunda-feira (16), o carnavalesco André Rodrigues pediu demissão horas após o desfile.