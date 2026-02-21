Abrindo o último fim de semana dos megablocos, Anitta agita multidão no Centro

A cantora Anitta reuniu uma multidão, na manhã deste sábado (21), no Centro, durante o desfile do seu bloco. O evento abriu o último fim de semana da maratona de Carnaval no Circuito Preta Gil, que abrange a Rua Primeiro de Março e a Avenida Antônio Carlos. A temporada será encerrada neste domingo (22), com a passagem do Monobloco.



"Rio, cheguei! Estou em casa novamente e hoje vamos viver um sábado de Carnaval inesquecível", vibrou Poderosa, através do Instagram. A anfitriã trouxe um repertório repleto de hits, como "Lugar Perfeito", "Gostosin", "Sei Que Tu Me Odeia", "Vai Malandra", "Savage Funk", "Funk Rave" e mais.

Segundo a Riotur, cerca de 700 mil foliões passaram pelo Circuito Preta Gil nas primeiras horas da manhã. "O circuito de megablocos, na Rua Primeiro de Março, recebeu hoje uma das maiores artistas do pop brasileiro com estrutura reforçada em segurança, limpeza e organização. A Anitta mobiliza multidões, e essa união com o Carnaval de Rua representa a energia e a diversidade do Rio. É um grande espetáculo, construído com planejamento e parceria”, afirmou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Em 2026, a artista escolheu o tema “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. O conceito guiou as fantasias usadas ao longo do desfile, com looks inspirados no zodíaco, repletos de brilho e elementos futuristas, reforçando o caráter performático que já é marca registrada do bloco.

Em rede social, a cantora deu detalhes sobre o look exuberante, composto por muitas miçangas coloridas, inspirado na "energia dos Orixás". "Orixá é potência cósmica e universal. Está fora e dentro de você. Por isso, quando você diz sim a vida e ao amor, Orixá se revela em você", explicou a anfitriã do bloco.

O bloco contou com participação especial de Carlinhos Brown. As atrizes Marina Ruy Barbosa, Mariana Ximenes, a campeã do "BBB 21" Juliette e o ator chileno Jorge López subiram no trio elétrico e aproveitaram a energia carnavalesca comandada pela Girl From Rio.

A história do bloco, diretamente ligada à trajetória de Anitta no carnaval, ficou evidente no formato do espetáculo, nas participações especiais no trio elétrico e na presença de artistas e personalidades que acompanharam o desfile.

No meio do bloco, a cantora parou o show após o roubo do celular de um dos foliões. Policiais militares conseguiram prender o autor e a artista elogiou: "Bate palma para a polícia que recuperou o telefone, gente. Abre espaço para a polícia passar", disse.

Durante o bloco, a Beats, marca de drinks prontos da Ambev, conquistou oficialmente o título Guiness World Records para a maior distribuição de garrafas de água em uma hora no mundo. No desfile, um caminhão exclusivo da marca acompanhou o trio elétrico realizando a distribuição gratuita de água ao público. No momento em que Anitta e Carlinhos Brown iniciaram uma versão adaptada do clássico "Bebeu água?", teve início a contagem oficial de uma hora ininterrupta de distribuição.

Sustentabilidade

O Bloco da Anitta recebeu, neste sábado (21), o Selo Folia Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac). A certificação celebra o compromisso dos megablocos com a sustentabilidade e a gestão responsável de resíduos durante a folia.

"Hoje tive a alegria de entregar o Selo Folia Verde ao Bloco da Anitta, que mostrou que é possível fazer uma festa gigante com responsabilidade ambiental", destacou a secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula.

A campanha Folia Verde, conduzida pela pasta, reforça o compromisso de transformar o Carnaval do Rio em referência de sustentabilidade. Para a edição de 2026, cerca de 450 profissionais foram mobilizados, entre catadores de materiais recicláveis e integrantes do programa Guardiãs das Matas, que reúne lideranças comunitárias femininas.

