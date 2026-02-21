Paulo Pinna seguirá na UPM - Divulgação

Publicado 21/02/2026 11:56

Terceira colocada na Série Ouro, a Unidos de Padre Miguel anunciou, neste sábado (21), a renovação do coreógrafo Paulo Pinna para o Carnaval 2027. O profissional também foi responsável pela comissão de frente do Salgueiro.

De acordo com comunicado divulgado pela escola, o gesto faz parte da estratégia da escola de manter parte do trabalho desenvolvido, enquanto avalia ajustes no conjunto artístico.