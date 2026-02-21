Paulo Pinna seguirá na UPMDivulgação
Unidos de Padre Miguel renova com coreógrafo
Escola ficou na terceira colocação
Thalita Zampirolli desabafa ao deixar cargo de rainha de bateria da Unidos da Ponte
Influenciadora digital falou sobre possíveis situações que teria vivenciado com a agremiação, incluindo suposta 'cotovelada' do mestre de bateria
Abrindo o último fim de semana dos megablocos, Anitta agita multidão no Centro
Cantora levou público ao delírio com sucessos da carreira
Estácio de Sá comunica saída da rainha de bateria
Vivi Winkler deixou o cargo, nesta sexta-feira (20)
Imperatriz renova com intérprete e mestre de bateria
'A dupla mais querida do Carnaval carioca segue com a Rainha de Ramos', exaltou diretoria
Rainha da Vila Isabel, Sabrina Sato volta à Marquês de Sapucaí no desfile das campeãs: 'Orgulho'
Agremiação conquistou o terceiro lugar do Grupo Especial com o enredo 'Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África'
