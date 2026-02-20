UPM comunicou saída do intérprete Bruno Ribas - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2026 21:28

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou a saída do intérprete Bruno Ribas na noite desta sexta-feira (20). O artista comandou o carro de som da agremiação na Série Ouro 2026 e conquistou o terceiro lugar com o enredo "Kunhã-Eté: o sopro sagrado da Jurema".

"Hoje nos despedimos oficialmente de uma voz que marcou a nossa história. Você cantou nossas dores, nossas vitórias, nossos sonhos… e transformou cada verso em arrepio. Obrigado por cada ensaio, cada nota sustentada com alma. Sua entrega jamais será esquecida pela nossa comunidade. Que sua caminhada siga repleta de sucesso, novos palcos e muitas conquistas", informou nas redes sociais.

O cantor também divulgou um texto de despedida aos torcedores da agremiação. "Quanta coisa vivemos juntos...foram choros, risadas, dores, tombos e momentos lá no alto. Tudo isso construiu a nossa história. Nessa casa tem um samba que diz: 'aqui se aprende a amar o samba'. E é verdade. Porque esse amor não passa, ele se enraíza, cresce e continua", afirmou Bruno.