Imperatriz Leopoldinense anuncia saída do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Reprodução / Instagram
No comunicado, a agremiação destacou a trajetória do casal e reconheceu a importância de ambos na história recente da Rainha de Ramos. "O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense informa que o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, não fazem mais parte da agremiação. Phelipe e Rafaela estão marcados na história da Imperatriz e terão sua história sempre lembrados por cada torcedor da Rainha de Ramos."
A Imperatriz não informou os motivos da decisão nem anunciou, até o momento, quem assumirá o posto deixado pelo casal. Vale lembrar que a agremiação, que ficou em 5° lugar neste Carnaval volta a Sapucaí neste sábado (21) para o desfile das campeãs.
