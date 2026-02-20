Mocidade comentou saída da porta-bandeira Bruna Santos - Reprodução/Instagram

Rio - Bruna Santos anunciou nesta sexta-feira (20) que não é mais porta-bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel. Cria da agremiação, ela defendeu o pavilhão da Verde e Branco da Zona Oeste por seis Carnavais.

"A vida é feita de ciclos, e chegou a hora de finalizar a história com a Estrela Guia de Padre Miguel. Chegou a hora de buscar novos caminhos que me tirem da zona de conforto e me desafiem. Deixo a escola grata por tudo o que recebi dos Independentes, com o coração aquecido por tanto amor durante esses anos e chorando por deixá-los", escreveu nas redes sociais.

Bruna Santos afirmou que pretende focar em outros projetos. "Mas o Carnaval não se resume apenas à avenida, e eu preciso buscar novos desafios, olhar de fora e pensar no meu lado profissional. [...] Vou embora, mas vocês ficam comigo, guardados em um lugar muito especial, que jamais será apagado da minha história."

A Mocidade Independente também se manifestou sobre a saída da porta-bandeira. "Agradecemos por todo empenho até aqui e temos muito orgulho em ter contribuído na sua formação desde o início da carreira. Desejo sorte na nova caminhada."

No enredo deste ano, a Mocidade exaltou a vida e carreira de Rita Lee (1947-2023), terminando em 11ª lugar entre as escolas do Grupo Especial.