Reginaldo Gomes, presidente de honra da Inocentes de Belford Roxo, registrou queixa na polícia contra a LigaRJ - Reprodução de vídeo

Publicado 20/02/2026 15:46

O presidente de honra da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, registrou nesta sexta-feira (20) uma queixa na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) contra a LigaRJ, entidade responsável pela organização e julgamento dos desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio.



A Inocentes de Belford Roxo terminou a disputa em 14º e penúltimo lugar na Série Ouro, com 267 pontos, sendo rebaixada ao lado da Unidos do Jacarezinho. A queda significa que a agremiação terá de desfilar na Série Prata em 2027, na Avenida Intendente Magalhães, na Zona Norte.



Em um vídeo publicado nas redes sociais e com o registro da ocorrência em mãos, Reginaldo Gomes questiona as notas recebidas pela escola, que considera injustas e incoerentes com o desempenho apresentado na Marquês de Sapucaí, pedindo que a Draco investigue possíveis irregularidades no processo de julgamento conduzido pela LigaRJ.

"Essa quadrilha que comanda o carnaval está com os dias contados", afirma Reginaldo, garantindo que vai procurar a Alerj para solicitar a abertura de uma CPI e acionar o Ministério Público para investigar as suas denúncias. "Pedimos providências contra a quadrilha que administra o carnaval do acesso", escreveu na legenda da postagem.

Veja o vídeo:

Por meio de nota oficial, a LigaRJ rechaçou as acusações feitas pelo presidente de honra da Inocentes de Belford Roxo e afirmou que todas as decisões tomadas pela entidade para este carnaval foram debatidas e aprovadas em assembleia geral, com a participação de todos os representantes.

