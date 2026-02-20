Rita Lee em trecho do documentário 'Ritas' do GloboplayReprodução de vídeo / Globoplay
Intérprete Bruno Ribas deixa a Unidos de Padre Miguel
Agremiação anunciou o desligamento nesta sexta-feira (20)
Bruna Santos, porta-bandeira da Mocidade, comunica desligamento da escola
Ela defendeu o pavilhão da agremiação em seis Carnavais
Zoe, filha de Sabrina Sato, estreia no Carnaval da Sapucaí em desfile mirim
Menina se apresentou na escola de samba mirim Herdeiros da Vila
Presidente de honra da Inocentes de Belford Roxo abre queixa na polícia contra a LigaRJ
Escola da Baixada Fluminense ficou em penúltimo lugar na Série Ouro e foi rebaixada
Escolas finalizam reparos em alegorias e vivem expectativa do Desfile das Campeãs
Barracões das primeiras seis colocadas do Grupo Especial estavam com grande movimentação nesta sexta-feira
CET-Rio fará operação especial de trânsito para desfile das campeãs
Planejamento prevê interdições nas vias do entorno do Sambódromo até as 8h de domingo