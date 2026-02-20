Rita Lee em trecho do documentário 'Ritas' do Globoplay - Reprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 20/02/2026 13:00

Rio - As notas e justificativas dadas pelos jurados para o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que homenageou Rita Lee, seguem movimentando as redes sociais. O perfil oficial da cantora, que morreu aos 75 anos em 2023, publicou, nesta quinta-feira (19), o trecho de uma declaração da artista no documentário "Ritas", do Globoplay, destinando o "recado" aos julgadores.

"Olha, vocês vão tomar no c*, vocês enfiem esse grupo de trabalho no c*, porque eu vou fumar um baseado no banheiro e eu já estou de saco cheio de vocês. Até logo, passe bem. Vão se fud**", afirma Rita no vídeo. A legenda da publicação diz: "Caros jurados…".

Até o momento, a postagem tem quase 100 mil curtidas. Famosos e torcedores da escola de samba reagiram: "Ah, que alívio me deu", comentou Luana Piovani. "Exatamente", disse Wanessa. "Exatamente! Rita, que saudade. Um absurdo o que fizeram com a Mocidade. Estava lindo sim. Foi emocionante. Campeã no meu coração", destacou Luisa Mell. "A melhor", reagiu Mel Lisboa.

"Não há palavras mais certas e que combinem tanto com a nossa indignação!", declarou um internauta. Única nota oficial possível!", falou outro.

A Mocidade também se manifestou na publicação. "Te amo, Padroeira". Viúvo de Rita, Roberto de Carvalho, que participou do desfile da escola, compartilhou o vídeo em seu Instagram.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)



Mocidade pede: 'Alguém explica?'

Na mesma rede social, a Mocidade publicou, nesta quinta (19) algumas justificativas dos jurados e pediu: 'alguém explica?'. Em uma delas, uma jurada deu nota 9.6 em enredo por não concordar com o título de 'padroeira' para Rita. A agremiação, por sua vez, compartilhou uma entrevista da cantora dizendo que ela se considerava mais "padroeira da liberdade" do que "rainha do rock".

João Lee, filho de Rita, reagiu à publicação: "Bem que a Monica (jurada) poderia trocar o carnaval carioca para ser roteirista do Porta dos Fundos. Combina mais com a lógica e explicação dela".

Em outra postagem, a Mocidade questionou o uso da mesma justificativa de um jurado para tirar pontos da agremiação e da Paraíso do Tuiuti. Nesta sexta (20), a agremiação ironizou mais uma avaliação no quesito enredo: "No abre-alas: o enredo não seguirá um inventário cronológico da vida de Rita Lee. A jurada: vou tirar pontos porque na narrativa cronológica do tema … e ainda disse perucas rosas. Sim, rosas".



A Verde e Branco da Zona Oeste tem recebido o apoio dos torcedores.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mocidade Independente (@mocidadeoficial)









Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mocidade Independente (@mocidadeoficial)


