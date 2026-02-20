Carnavalesco Tarcísio Zanon esteve no barracão da Viradouro para ajudar nos reajustes - Carlos Elias / Agência O Dia

Rio - Após uma disputa de alto nível, as escolas de samba vivem a expectativa para o Desfile das Campeãs. Nesta sexta-feira (20), na Cidade do Samba, os barracões das seis primeiras colocadas do Grupo Especial estavam a todo vapor para finalizar os últimos ajustes nas alegorias da bonita festa que encerra o Carnaval de 2026, na noite de sábado (21).

A Viradouro renovou os acabamentos com a promessa de que a apresentação será tão emocionante quanto o desfile que decretou o título. A porta-bandeira Rute Alves contou ao DIA que a grande campeã passará pela Sapucaí para mostrar aquilo que trouxe a vitória do Carnaval com o enredo em homenagem ao mestre de bateria Ciça. O empenho é tamanho que o carnavalesco Tarcísio Zanon esteve na Cidade do Samba para acompanhar os preparativos.



A Viradouro renovou os acabamentos com a promessa de que a apresentação será tão emocionante quanto o desfile que decretou o título. A porta-bandeira Rute Alves contou ao DIA que a grande campeã passará pela Sapucaí para mostrar aquilo que trouxe a vitória do Carnaval com o enredo em homenagem ao mestre de bateria Ciça. O empenho é tamanho que o carnavalesco Tarcísio Zanon esteve na Cidade do Samba para acompanhar os preparativos.

"É a sensação de dever cumprido, a missão de mostrar ao público o quanto fomos merecedores. Eu e Julinho repetimos a mesma coreografia na cabine dos jurados, fazemos a coreografia completa. A escola exige que toda a escola vá completa, com as fantasias. Tem esse respeito com público. Toda a temporada foi muito emocionante e eu estava muito emotiva no dia do desfile, uma sensação que eu nunca tinha tido. Eu queria muito entregar o melhor para o Ciça e tenho certeza que o Desfile das Campeãs vai ser mais emocionante ainda", contou a porta-bandeira.

O desfile segue a ordem inversa da classificação. Antes da Viradouro, passam pela Avenida: Mangueira, Imperatriz, Salgueiro, Vila Isabel e Beija-Flor. A diferença de pontuação entre a sexta colocada e a campeã foi de 0,8 pontos, evidenciando o acirramento da disputa.

Vencedor do prêmio Estandarte de Ouro como melhor puxador do Carnaval de 2026, Igor Sorriso participará do seu primeiro Desfile das Campeãs na carreira. O intérprete, que brilhou com o samba-enredo em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, destacou ao DIA o alto nível de competitividade.

"É meu primeiro Desfile das Campeãs. Estou muito feliz de poder participar. Salgueiro retornando ao Desfile das Campeãs depois de um 2025 que a gente acreditava muito que voltaria, mas infelizmente não foi a visão dos julgadores. Esse ano, fizemos um excelente Carnaval e o salgueirense vai festejar esse quarto lugar, porque o nível de competitividade está muito alto. Só ganha uma. Foi um ano muito feliz, trabalhei demais e consegui conduzir o samba do Salgueiro da forma que a gente desejava, que a gente trabalhou", ressaltou Igor.