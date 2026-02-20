Zoe, filha de Sabrina Sato, segue os passos da mãe e faz sua estreia na Marquês de Sapucaí - Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 20/02/2026 19:08

Rio - Aos 7 anos, Zoe Sato Nagle fez sua primeira aparição no Carnaval do Rio.. A filha de Sabrina Sato desfilou na noite de sexta-feira (20) pela Herdeiros da Vila, escola de samba mirim ligada à Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí.