Zoe, filha de Sabrina Sato, segue os passos da mãe e faz sua estreia na Marquês de SapucaíEduardo Martins / Brazil News
A estreia marca um novo capítulo na relação da família com a folia. Sabrina ocupa há anos o posto de rainha de bateria da Vila Isabel, uma das funções mais simbólicas do desfile, e agora vê a filha dar os primeiros passos no mesmo universo.
Zoe é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle. O casal anunciou a separação em março de 2023, após sete anos juntos. Na ocasião, ambos afirmaram que a decisão partiu de diferenças de valores e projetos pessoais. Desde então, mantêm uma relação amistosa e dividem a criação da filha.
Atualmente, Sabrina é casada com o ator Nicolas Prattes. A cerimônia ocorreu de forma intimista, em janeiro de 2025. Já Duda Nagle vive um relacionamento com a nutricionista Mariane Heller, assumido publicamente em julho do mesmo ano.
