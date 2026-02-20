CET-Rio já iniciou nesta sexta (20) os bloqueios e desvios no trânsito para o desfile das escolas mirins e das campeãs no Sambódromo - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 20/02/2026 14:47

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) organizou um amplo esquema operacional para garantir a realização do Desfile das Campeãs, marcado para as 21h deste sábado (21), no Sambódromo. A operação, no entanto, começou ainda na manhã de sexta-feira (20), às 11h, em razão dos desfiles das escolas mirins, e só será encerrada às 8h de domingo (22).