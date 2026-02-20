CET-Rio já iniciou nesta sexta (20) os bloqueios e desvios no trânsito para o desfile das escolas mirins e das campeãs no SambódromoÉrica Martin/Agência O Dia
Ao longo do sábado, o órgão adotará uma série de medidas gradativas. Primeiramente, às 2h, os técnicos liberarão a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária. Em contrapartida, manterão fechamentos no entorno do Sambódromo para permitir a organização e o alinhamento dos carros alegóricos.
Às 15h, a CET-Rio ampliará as restrições e bloqueará acessos estratégicos à Avenida Presidente Vargas, incluindo ligações pela Avenida Francisco Bicalho, pelo Viaduto Freyssinet (Paulo de Frontin) e pela Praça da Bandeira. Além disso, desviará o tráfego da Avenida Paulo de Frontin para a Rua Aristides Lobo e estenderá as interdições a outras vias da Cidade Nova.
Já às 19h, a operação entrará na fase final, com novas restrições na Rua Frei Caneca, no Viaduto Trinta e Um de Março, no sentido Laranjeiras, além de ruas do Catumbi e do entorno da Praça da República. Segundo a companhia, todas as intervenções permanecerão ativas até a manhã de domingo.
Paralelamente, a CET-Rio proibirá o estacionamento na área impactada entre 6h de sábado (21) e 12h de domingo (22). A medida busca assegurar a saída dos carros alegóricos e facilitar a circulação de pedestres após o término do desfile.
