Julinho Fonseca não é mais diretor de Harmonia da PortelaDivulgação

Publicado 20/02/2026 10:22

Décima colocada do Grupo Especial, a Portela segue se movimentando em prol de sua reconstrução para o Carnaval 2027. Nesta sexta-feira (20), a escola anunciou a saída de Julinho Fonseca, diretor-geral de Harmonia.

A maior campeã do Carnaval já havia desligado os responsáveis pela comissão de frente e pela comissão de Carnaval. Na última segunda (16), horas após o desfile, o carnavalesco André Rodrigues pediu demissão.

Os nomes dos substitutos ainda não foram anunciados. Nos bastidores, no entanto, comenta-se que Paulo Barros, campeão pela escola em 2017, pode ser o novo carnavalesco.

Confira a nota na íntegra sobre a mudança na Harmonia

"A Portela comunica que Julinho Fonseca não faz mais parte da nossa equipe como Diretor Geral de Harmonia, assim como os demais integrantes do segmento de Harmonia também deixam a escola neste momento. Agradecemos a Julinho e a todos os membros do segmento pelos serviços prestados. Reconhecemos a importância da Harmonia dentro de um desfile e respeitamos a trajetória construída ao longo desse período. Desejamos sucesso nos próximos caminhos e que cada um siga escrevendo sua história com realizações e conquistas."