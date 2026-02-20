Embaixadores da Alegria se apresenta no Desfile das Campeãs - Divulgação

Publicado 20/02/2026 09:28 | Atualizado 20/02/2026 10:03

"Acessibilidade é linguagem artística, inteligência coletiva e expansão de repertório cultural. A diversidade não é pauta identitária, mas potência criativa de transformação. E a inclusão não é concessão, é direito cultural e expressão plena de cidadania", define Caio Leitão. Dono do carnaval com maior acessibilidade do mundo, o Rio de Janeiro confirma sua tradição este ano, com desfiles recheados de alegria, amor e reconhecimento de que há lugar para todos na Avenida. No Sábado das Campeãs, a Embaixadores da Alegria, primeira escola para pessoas com deficiência do mundo, pisa forte na Marquês de Sapucaí falando de sua própria história, com direito a samba-enredo composto pelos bambas Pretinho da Serrinha e Fred Camacho.A Embaixadores da Alegria, que já surpreendeu a Avenida com carro alegórico totalmente adaptado para os integrantes e cão-guia para integrantes com deficiência visual, promete fazer bonito para contar sua história."A Embaixadores da Alegria faz um trabalho maravilhoso! Na frase do samba 'aqui ninguém fica de fora', ressaltamos o acolhimento, o chamamento, a inclusão e o carinho com todos os que sonham em atravessar a passarela do samba com sorriso no rosto. E conseguem!!! A embaixadores transforma a vida de todos e tornou-se essencial não só para o nosso carnaval; mas para o ano todo", conta Pretinho da Serrinha.Cofundador da Embaixadores, Caio Leitão celebra ter ajudado a transformar o Rio de Janeiro na cidade com o maior carnaval inclusivo do mundo."Acessibilidade é linguagem artística, inteligência coletiva e expansão de repertório cultural. A diversidade não é pauta identitária, mas potência criativa de transformação. E a inclusão não é concessão, é direito cultural e expressão plena de cidadania", define Caio Leitão.

Em Niterói, o bloco Percussomos volta à pista com enredo sobre a inclusão no mercado de trabalho. O bloco desfila às 8h de domingo (22) na Praça Duque de Caxias, no Gragoatá, em Niterói, a festa também terá ares de engajamento, com o samba 'Trabalhar é direito', que aborda as políticas de inclusão e fala da importância do emprego apoiado, em que há preocupação com locais acessíveis e ferramentas para que as pessoas com deficiência possam trabalhar cada vez melhor.



Maria Fernanda, de 21 anos, tem síndrome de Down e aprendeu a tocar surdo no projeto Práticas Acessíveis, do instituto Teatro Novo, que atende a pessoas com deficiência. Ela estará com o bloco nas ruas.



"Estou muito feliz, porque vai ser maravilhoso. Estou muito emocionada", conta Maria Fernanda, que é conselheira municipal titular de pessoas com deficiência no Conselho de Direitos Humanos de Niterói e torce para Viradouro e Mangueira.



O Percussomos traz ainda o cadeirante Paulo Zerbinni, como puxador do samba, que será tocado por cerca de 70 ritmistas, a maior parte de pessoas com deficiência.