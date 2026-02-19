Zé Paulo Sierra foi o intérprete da Unidos de Maricá no desfile campeão da Série Ouro - Thalita Queiroz/O Dia

Publicado 19/02/2026 20:12 | Atualizado 19/02/2026 20:16

Rio - Campeão da Série Ouro pela União de Maricá, o intérprete Zé Paulo Sierra comemorou muito o título do Carnaval 2026. Presente na quadra da escola, em Maricá, ele disse que aceitou o convite da agremiação em 2025 pelo desafio de alcançar novos marcos na carreira.

“É uma escola que trabalhou duro o ano todo. Quando recebi o convite, resolvi aceitar porque vi que a proposta que a escola ia levar para a Sapucaí era muito boa. Assim como fiz em 2014, quando fui para a Viradouro, enxerguei essa oportunidade como um trabalho de formiguinha, fazendo tudo passo a passo”, disse.

Zé Paulo ressaltou que a escola é muito jovem, mas tem grande potencial para estar entre as campeãs.

“É só o começo. Maricá tem muito potencial, eu sempre acreditei nisso”, afirmou.

Questionado sobre a renovação de contrato com a agremiação, o intérprete preferiu deixar a decisão para depois. “Hoje é dia de comemorar. É uma pressão grande cantar em duas escolas. Este ano cantei na Portela e na União de Maricá. Então não é uma decisão fácil. Na hora certa a gente pensa sobre isso. Hoje eu só quero aproveitar e curtir muito o título”, concluiu.

Embalada pelo talento do carnavalesco Leandro Vieira e pela força do intérprete Zé Paulo, a escola fez uma grande apresentação, que exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balangandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural. O desfile apresentou alegorias grandiosas e fantasias com acabamento impecáveis.