Washington Quaquá comemora título da União de MaricáReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 19:54

Quaquá, que acompanhou apreensivo a apuração das notas da Série Ouro, começou a se animar conforme a pontuação da escola de samba foi crescendo e ultrapassando as coirmãs. Assim que o título foi confirmado, o prefeito não segurou a emoção.

"Se já fui triste, não me lembro! É Maricá! É muito orgulho. Obrigado, comunidade. Curte, comunidade. Comemora, Maricá! É nossa. Nos vemos na Sapucaí em 2027", celebrou ele em diversos Stories, do Instagram, e em um post.

Após levar para a Avenida o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", que exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural, a União de Maricá se tornou a grande campeã da Série Ouro. No ano que vem, a escola desfilará pela primeira vez no Grupo Especial.