Washington Quaquá comemora título da União de MaricáReprodução / Instagram
Washington Quaquá celebra título da União de Maricá: 'Se já fui triste, não me lembro'
Prefeito de Maricá usou as redes sociais para comemorar a conquista histórica
Washington Quaquá celebra título da União de Maricá: 'Se já fui triste, não me lembro'
Prefeito de Maricá usou as redes sociais para comemorar a conquista histórica
Campeã da Série Ouro! Relembre o desfile histórico da União de Maricá
Agremiação entrou na Avenida com o enredo 'Berenguendéns e Balangandãs'
União de Maricá conquista título da Série Ouro e estreia no Grupo Especial
Disputa foi acirrada até o fim da apuração das notas
'Peso morto' na bateria da Grande Rio e crítica a termo sobre Rita Lee: veja as justificativas dos jurados
Liesa divulgou os argumentos usados pelos avaliadores nas notas para o Grupo Especial
Acadêmicos de Niterói renova com intérprete Emerson Dias
Escola de samba volta a desfilar na Série Ouro no Carnaval 2027
Um dia depois do título, integrantes exaltam legado de mestre Ciça e da Viradouro
Quadra da escola de samba não ficou vazia desde a vitória da agremiação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.