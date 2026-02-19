União de Maricá é a campeã da Série Ouro 2026 - Divulgação

Publicado 19/02/2026 18:29

Rio - Depois de entregar um desfile de alto padrão e levar o enredo 'Berenguendéns e Balangandãs' para a Avenida, a União de Maricá recebeu o título histórico de campeã da Série Ouro, nesta quinta-feira (19), e conquista pela primeira vez uma vaga no Grupo Especial do Carnaval carioca em 2027. Com 269,4 pontos, a agremiação passou a frente do Império Serrano, com 269,1 pontos, e a Unidos de Padre Miguel, com 269 pontos, em uma disputa acirrada até a última nota.

"É o trabalho de um ano inteiro, não tenho palavras para agradecer a minha comunidade, minha diretoria. Estamos aqui a várias noites sem dormir, mas está aí. Levar para Maricá, para a nossa cidade, que tanto merece. É muita luta. Graças a Deus a gente conquistou o título e agora é continuar trabalhando. Ano passado a gente ficou engasgado com o quinto lugar e chegou a nossa hora, chegou a nossa vez", afirmou o presidente da agremiação, Matheus Santos.

Embalada pelo talento do carnavalesco Leandro Vieira e pela força do intérprete Zé Paulo, a escola fez uma grande apresentação, que exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural. O desfile apresentou alegorias grandiosas e fantasias com acabamento impecáveis.

"A Maricá é uma escola que trabalha muito. Isso é uma coisa que sempre exalto. Do ano passado para este, não tiramos um único dia de folga. Já voltamos para o barracão para planejar de novo, para entender o projeto, iniciar as contratações. A União de Maricá tem um time especial e isso demonstrou hoje na apuração. O que a Maricá apresentou foi um nível de espetáculo muito acima, na minha opinião", disse o diretor de Carnaval Wilsinho Alves

Embora tenha iniciado a apuração das notas com uma penalidade de 0,2 pela cronometragem, a escola deu a volta por cima e, de virada, ficou mais perto do título, até alcançar o troféu histórico.

Por outro lado, Unidos do Jacarezinho e Inocentes de Belford Roxo foram rebaixadas e disputarão o Carnaval 2027 na Série Prata, onde desfilam na Intendente Magalhães, na Zona Norte.



Confira a classificação completa



1º - União de Maricá: 269,4

2º - Império Serrano: 269,1

3º - Unidos de Padre Miguel: 269

4º - União da Ilha: 268,8

5º - Em Cima da Hora: 268,7

6º - Estácio de Sá: 268,6

7º - Porto da Pedra: 268,5

8º - Vigário Geral: 268,3

9º - Botafogo Samba Clube: 268,3

10º - União do Parque Acari: 268,3

11º - Unidos da Ponte: 268,1

12º - Unidos de Bangu: 268,1

13º - Arranco: 267,5

14º - Inocentes de Belford Roxo: 267 - Rebaixada

15º - Unidos do Jacarezinho: 259,8 - Rebaixada