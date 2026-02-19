Annik Salmon deixou o cargo de carnavalesca do Arranco Reprodução/Instagram

Rio - Annik Salmon não é mais carnavalesca do Arranco do Engenho de Dentro. A profissional usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (19) para anunciar o desligamento da escola que ficou em 13ª lugar na Série Ouro em 2026.
"Hoje, me despeço de vocês com a mesma alegria que tomou conta de mim quando cheguei no Arranco. Com o mesmo sorriso que fiz esses dois carnavais, mesmo com todas as dificuldades, sorrir. Sigo daqui, torcendo por um Arranco que seja cada dia mais forte, que um dia chegue ao Grupo Especial. Sigo em busca de novos desafios, aberta para novas oportunidades", afirmou. 
A carnavalesca fez um agradecimento aos integrantes da escola de samba. "Fui muito feliz com o projeto das oficinas e fica, aqui a minha gratidão a cada uma e cada um que colocou um pouquinho de sua energia nesse carnaval, que é muito sobre afetos."
O Arranco levou para avenida o enredo "A Gargalhada é o Xamego da Vida", que contou a história de Maria Eliza Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil.