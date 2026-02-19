Liesa divulgou as Justificativas dos jurados do Grupo Especial - Divulgação/Liesa

Liesa divulgou as Justificativas dos jurados do Grupo EspecialDivulgação/Liesa

Publicado 19/02/2026 17:57 | Atualizado 19/02/2026 20:00

Confira aqui todas as justificativas. Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou, na tarde desta quinta-feira (19), as justificativas dos 36 jurados para as notas atribuídas às agremiações do Grupo Especial. O documento, publicado no site oficial da entidade, reúne os argumentos que embasaram as avaliações de cada quesito.

Entre as justificativas, algumas repercutiram nas redes sociais. O jurado Nelson Nunes Pestana, responsável pelo módulo Bateria, mencionou a sensação de "peso morto" durante a apresentação da bateria comandada por Mestre Fafá.

"No subquesito criatividade e versatilidade houve variações rítmicas durante as bossas (desenhos rítmicos). Faltou fluidez (flow), gerando quebra de continuidade, prejudicando o valor rítmico agregado do conjunto bateria, dando uma sensação de 'peso morto' (-0,1)", escreveu. A escola terminou em oitavo lugar e ficou fora do Desfile das Campeãs. Em 2025, a agremiação de Caxias havia conquistado o segundo lugar.



A Mocidade Independente de Padre Miguel recebeu nota 9,6 da jurada Mônica Mansur no quesito Enredo. Segundo a avaliadora, o uso do termo "padroeira" descaracterizaria o enredo em homenagem a Rita Lee. "A associação da figura de Rita Lee a qualquer título de ordem convencional (religiosa ou não), como no caso de 'padroeira', desconstrói o recorte libertário do enredo apresentado", registrou. Após a divulgação, a agremiação reagiu nas redes: "Ela [jurada] só esqueceu de ler que a própria Rita Lee se chamava assim. Difícil, né? Alguém explica???".

A Mocidade ainda questionou um jurado, que usou os mesmos termos para tirar um décimo da escola e da Paraíso do Tuiuti no quesito bateria. A agremiação ainda debochou de um erro grave de português no relatório.

"Desta vez, o jurado de bateria, Hélcio Eduardo da Silva usou a mesma justificativa para tirar pontos da nossa bateria e da coirmã Tuiuti. Eduardo, importante se atentar ao control C e control V (comando no teclado dos computadores para copiar e colar). Ah, importante também reforçar que o termo certo é RITMO e não RITIMO (sic)", diz a postagem da Mocidade.



No quesito Harmonia, o jurado Jardel Maia apontou problemas de canto na Grande Rio, destacando que integrantes das alas 7, 16, 17 e 19 não cantavam o enredo. A Vila Isabel também sofreu desconto por canto insuficiente. Em sua justificativa, Maia afirmou que os componentes "praticamente cantavam só o refrão do samba" nas alas 3, 4, 19 e 21.



A jurada Júlia Felix fez observação semelhante, indicando que parte dos integrantes cantava apenas o refrão, sem entoar a letra completa do samba-enredo, especialmente nas alas 3 e 4. Já o jurado Madson Oliveira apontou ainda problemas técnicos, como luzes apagadas e a quebra das asas de um beija-flor na alegoria 1, o que também resultou na perda de um décimo na nota final.