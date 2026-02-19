Matéria Salva!

Campeã da Série Ouro! Relembre o desfile histórico da União de Maricá
Carnaval

Campeã da Série Ouro! Relembre o desfile histórico da União de Maricá

Agremiação entrou na Avenida com o enredo 'Berenguendéns e Balangandãs'

O Dia
União de Maricá conquista título histórico e se torna a grande campeã da Série Ouro
Rio - Grande campeã da Série Ouro do Carnaval carioca, a União de Maricá conquistou a tão sonhada vaga no Grupo Especial e disputará em meio à elite em 2027. Com um desfile impressionante, a escola de samba disputou até o fim e, de virada, alcançou o troféu histórico em uma disputa acirrada. 
Na Marquês de Sapucaí, a escola exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural. O desfile apresentou alegorias grandiosas e fantasias com acabamento impecáveis.
 
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

