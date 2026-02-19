TarcMarcello Casal Jr./Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou nesta quinta-feira, 19, a Acadêmicos de Niterói, escola que levou para o Carnaval do Rio o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo paulista classificou o desfile como "horroroso" e disse que se sentiu ofendido.
fotogaleria
Carro da Acadêmicos de Niterói trouxe neta do presidente Lula, homenageado da Azul e Branca - Thalita Queiroz / Agência O Dia
Carro retratou o presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói - Agência O Dia
Janja, Eduardo Paes, Lula e Geraldo Alckmin - Foto: João Salles / Riotur
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo - Marcello Casal Jr./Agência Brasil


"É de péssimo nível, péssimo gosto. É uma infelicidade da escola de samba, que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos", afirmou Tarcísio. "Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, famílias se sentiram agredidas."

A declaração foi feita em agenda no município de Itapecerica da Serra (SP). Tarcísio esteve na cidade para entregar adutora de abastecimento de água e visitar o mutirão de atendimento Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), para negociação de débitos, orientação sobre tarifa social e doação e instalação gratuita de caixas d'água.

O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. Nesta quarta-feira, 18, a escola manteve-se na lanterna da apuração do primeiro ao último quesito e terminou com 264.6 pontos. Ela ficou em último lugar e foi rebaixada à Série Ouro em 2027.

"Não podia ter outra repercussão. Já vai tarde. Rebaixamento bem-vindo. Estou muito feliz pelo rebaixamento dela", comentou o governador.