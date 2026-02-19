Tarc - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

TarcMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 19/02/2026 15:57 | Atualizado 19/02/2026 16:17

"É de péssimo nível, péssimo gosto. É uma infelicidade da escola de samba, que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos", afirmou Tarcísio. "Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, famílias se sentiram agredidas."A declaração foi feita em agenda no município de Itapecerica da Serra (SP). Tarcísio esteve na cidade para entregar adutora de abastecimento de água e visitar o mutirão de atendimento Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), para negociação de débitos, orientação sobre tarifa social e doação e instalação gratuita de caixas d'água.O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. Nesta quarta-feira, 18, a escola manteve-se na lanterna da apuração do primeiro ao último quesito e terminou com 264.6 pontos. Ela ficou em último lugar e foi rebaixada à Série Ouro em 2027."Não podia ter outra repercussão. Já vai tarde. Rebaixamento bem-vindo. Estou muito feliz pelo rebaixamento dela", comentou o governador.