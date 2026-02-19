Mestre Dudu - Reprodução do Instagram

Rio - Há dez anos no comando da "Não Existe Mais Quente", Mestre Dudu reclamou das notas dos jurados no quesito "bateria" da Mocidade Independente de Padre Miguel. O profissional se revoltou com as duas notas 9,9 que os ritmistas da escola, que homenageou Rita Lee (1947-2023) na Marquês de Sapucaí, receberam e desabafou no X, antigo Twitter.

"Essas notas não condizem com o meu trabalho. A bateria Não Existe Mais Quente sempre será nota 10. Agora é guerra", escreveu ele.

Nas redes sociais, a Mocidade também expressou sua "indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados" por meio de uma nota publicada no Instagram, nesta quarta-feira (18).

"Encerramos essa quarta-feira de apuração com um sentimento de indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados. Garantimos aos nossos torcedores, componentes e simpatizantes que lutaremos para que julguem a Mocidade como as demais agremiações. Temos a convicção de que merecíamos notas melhores em diversos quesitos, e que terminaríamos a apuração em um resultado melhor do que o 11° lugar", informa um trecho do comunicado.

Com 267,4 pontos, a Mocidade ocupou a 11º posição do Grupo Especial. A grande campeã do carnaval carioca foi a Viradouro, com 270 pontos.