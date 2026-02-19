Prefeito Washington Quaquá ergue a taça de campeão da Série Ouro na quadra da União de MaricáCarlos Elias/Agência O Dia
“Nada se faz sem vocês. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ninguém acreditou na gente, mas quando sonhamos juntos, o sonho vira realidade. Faltou dinheiro, fomos boicotados, mas Maricá chegou para vencer”, declarou.
Quaquá também fez referência à trajetória vitoriosa da Beija-Flor de Nilópolis e afirmou que a escola pretende trilhar um caminho semelhante no carnaval.
“Chegamos ao Grupo Especial não para descer, mas, como a Beija-Flor chegou em 1970, para revolucionar o carnaval do Rio de Janeiro. Maricá chegou e vai revolucionar o carnaval do Rio”, garantiu.
