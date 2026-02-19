Prefeito Washington Quaquá ergue a taça de campeão da Série Ouro na quadra da União de MaricáCarlos Elias/Agência O Dia

Com a taça nas mãos, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, celebrou a conquista da Série Ouro na noite desta quinta-feira (19), na quadra da União de Maricá, e agradeceu à comunidade pela garra, destacando que a escola chegou ao Grupo Especial para permanecer.

“Nada se faz sem vocês. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ninguém acreditou na gente, mas quando sonhamos juntos, o sonho vira realidade. Faltou dinheiro, fomos boicotados, mas Maricá chegou para vencer”, declarou.
Festa na Quadra de Maricá pela comemoração do titulo da série Ouro do Carnaval 2026. - Carlos Elias
Prefeito Washington Quaquá ergue a taça de campeão da Série Ouro na quadra da União de Maricá - Carlos Elias/Agência O Dia
Quaquá também fez referência à trajetória vitoriosa da Beija-Flor de Nilópolis e afirmou que a escola pretende trilhar um caminho semelhante no carnaval.

“Chegamos ao Grupo Especial não para descer, mas, como a Beija-Flor chegou em 1970, para revolucionar o carnaval do Rio de Janeiro. Maricá chegou e vai revolucionar o carnaval do Rio”, garantiu.