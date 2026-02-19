Prefeito Washington Quaquá ergue a taça de campeão da Série Ouro na quadra da União de Maricá - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 22:07 | Atualizado 19/02/2026 22:48

Com a taça nas mãos, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, celebrou a conquista da Série Ouro na noite desta quinta-feira (19), na quadra da União de Maricá, e agradeceu à comunidade pela garra, destacando que a escola chegou ao Grupo Especial para permanecer.



“Nada se faz sem vocês. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ninguém acreditou na gente, mas quando sonhamos juntos, o sonho vira realidade. Faltou dinheiro, fomos boicotados, mas Maricá chegou para vencer”, declarou.